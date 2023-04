LEVANTE representa o Brasil na Semana da Crítica do Festival de Cannes

"Levante" abre debate sobre o perigo do fundamentalismo religioso - Fotos de divulgação: See-Trough Films, LLC

Rodrigo Fonseca Vai ter Brasil na seleção competitiva de longas da Semaine de la Critique do Festival de Cannes: "Levante", de Lilah Halla, está em concurso. Cannes realiza seus eventos a partir de 16 de maio, com a projeção fora de concurso do esperado "Jeanne DuBarry", de Maïwenn. A Semana da Crítica cannoise começa no dia seguinte, 17 de maio, e segue até o dia 25 do mês que vem. Nessa coprodução com o Uruguai e a França, a diretora narra uma história ligada a esporte, juventude e gravidez indesejada, escrita por ela em parceria com María Elena Morán. Sua protagonista, Sofía (Ayomi Domenica Dias), é craque no vôlei e tem pela frente um campeonato que pode reestruturar sua vida, até que descobre estar grávida. Sua decisão é abortar. Mas um grupo fundamentalista vai tentar impedi-la, ainda que tenha uma rede de afetos que apoia sua decisão. Conhecida pelo curta "Menarca" (2020), sua realizadora é estreante em longa, o que faz dela uma concorrente a mais uma láurea: o troféu Caméra d'Or."Levante" concorre com "Il Pleut Dans La Maison", de Palmoa Sermon-Daï (Bélgica); "Inshallah a Boy", de Amjad Al Rasheed (Jordânia); "Sleep", de Jason Yu (Coreia do Sul); "Le Ravissement", de Iris Kaltenbäck (França); "Lost Country", de Vladimir Perisic (Sérvia), e "Tiger Stripes", de Amanda Nell Eu *Malásia). Essas produções serão analisadas por um júri presidido pela diretora e escritora franco-libanesa Audrey Diwan, ganhadora do Leão de Ouro de 2021 por "O Acontecimento". Integram sua equipe de juradas e jurados o fotógrafo português Rui Poças (que hoje é o maior gênio da luz do cinema europeu), a jornalista e curadora indiana (ligada à Berlinale) Meenakshi Shedde; a programadora americana (ligada a Sundance) Kim Yutani; e o ator e coreógrafo alemão Franz Rogowski. Nesta quarta serão conhecidos os curtas em concurso na Semaine de la Critique e estima-se que haverá uma produção brasileira (quiçá do Rio de Janeiro) entre eles. Nesta terça sai a lista de atrações da Quinzena dos Realizadores, menina dos olhos de Cannes, de onde se espera a possível presença de um .doc sobre Nelson Pereira dos Santos (ainda que nada tenha sido divulgado).