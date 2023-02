'Limbo' renova o Mentalista

Foto:

RODRIGO FONSECA Aclamado na TV pela série "O Mentalista", o ator australiano Simon Baker dispara como favorito ao Urso de Prata de Melhor Interpretação na 73. Berlinale por sua atuação no thriller em P&B "Limbo", de Ivan Sen. Com um visual rústico digno do Walter White de "Breaking Bad", o astro de 53 anos colocou seu look de galã de lado a fim de encarnar o amargurado policial Travis Hurley. As rugas em seu rosto, as tatuagens nada fofas em seu corpo e as drogas com que se entope fazem a demarcação de sua decadência. Mas há um código moral que ele insistie em seguir. "Vi muitos faroestes pra construir esse papel, mas não me ative em uma só referência, partindo para uma imersão em fotos da paisagem do deserto onde filmamos, no calor", disse Baker ao Estadão em Berlim. "Percebo que haja una dimensão de heroísmo arquetípica, mas fomos além, ao avançar na leitura do roteiro. E o P&B era um fascínio". Existe um consenso na Berlinale acerca da fotografia clicada pelo próprio Ivan Sen, que se dividia entre a direção e a condução da câmera. Na trama, Travis regressa a uma cidade no fim do mundo onde não foi capaz de solucionar o mistério em torno do assassinato de uma mulher de origem aborígena. "Naquela paisagem desolada, Travis é mais uma rocha", diz Sen ao P de Pop. Neste sábado, o júri presidido pela atriz Kristen Stewart revela quem ganha o Urso de Ouro e os demais troféus. O nome de Baker ou o título "Limbo" não devem ser esquecidos.