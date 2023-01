Lusa Silvestre, um tempero vivo para bons roteiros, tem 'Estômago 2' no forno

Grife de excelência na escrita de roteirros, Lusa Silvestre retoma sua parceria com Marcos Jorge na sequência de "Estômago"

RODRIGO FONSECA

Se os números do audiovisual mudarem, passando a jogar em prol da autoestima brasileira, o 2023 de Lusa Silvestre vai ser uma apoteose, uma vez que o roteirista - um dos mais elogiados do país - tem muita coisa boa para lançar. Basta ver que 2022 termina com um projeto de peso, escrito por ele, em pleno vapor, nos sets: "O Sequestro do Vôo 375", dirigido por Marcus Baldini. Ele vai inaugurar a safra de possíveis blockbusters nacionais, no dia 12 de janeiro, com "Nas Ondas Da Fé", comédia sobre histerias e imposturas religiosas com Letícia Lima e Marcelo Adnet. É bem possível que, nas premiações do ano que vem, em especial no Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, ele seja lembrado por sua participação essencial no roteiro de "Medida Provisória", ao ladro de Lázaro Ramos, Elísio Lopes e Aldri Anunciação. O processo serviu a ele como uma pós-graduação na luta antirracista, com deixas para que ele repensasse a condição do povo branco na opressão histórica das populações negras. Mas a cereja do bolo é o fato de Lusa ter emprestado seus (fartos) saberes sobre dramaturgia ao diretor Marcos Jorge na escrita de "Estômago 2 - O Poderoso Chef". O projeto, rodado entre Brasil e Itália, põe o cozinheiro Raimundo Nonato (personagem que rendeu o troféu Redentor a João Miguel) em meio a uma célula mafiosa europeia. O "Estômago" original, lançado há 15 anos, fez de Jorge uma promessa (e uma certeza) de eficiência na direção e correu o mundo, somando 40 láureas, com direito ao aplauso de Roterdã e o da Berlinale. Formado em Publicidade pela USP, Lusa levou riso e sociologia ao universo de Nonato. Um universo de quitutes e traições que o roteirista já havia dissecado no livro de contos "Pólvora, Gorgonzola e Alecrim", em 2005. Depois de tantos bons filmes em seu currículo ("O Silêncio da Chuva", que estreou no Festival de Moscou de 2020, é um deles), esse bamba do roteiro faz um balanço de sua criação... e de seu ofício.

"Nas Ondas Da Fé" conta com a picardia de Marcelo Adnet

Você vai inaugurar o páreo dos potenciais blockbusters de 2023 com uma comédia - "Nas Ondas Da Fé" - e fecha este ano com uma narrativa de pura tensão - "O Sequestro do Vôo 375" - gestada em meio ao processo de "Estômago 2". Com bons augúrios para 2023 à vista, como você avalia 2022?

Lusa Silvestre: O ano foi bom, mas, como acontece sempre quando a cultura é desprezada, foi também um ano muito brigado. Pro ano que vem, as perspectivas são ótimas, não só pra mim. O mercado vai ficar ainda mais aquecido, e com o fomento voltando, teremos, todos nós, outras opções para sobreviver; não ficaremos só por conta do streaming. Graças à ele - streaming - que conseguimos sobreviver nos últimos anos. Porém, precisamos de alternativas.

Como você avalia o regresso de Raimundo Nonato em "Estômago 2" e o que o primeiro filme te deu se mais valioso?

Lusa Silvestre: Com o "Estômago 2", eu tive a rara chance de voltar a um tema da minha vida e revisitar o assunto depois de 15 anos. Imagino (e torço por isso) que eu seja um roteirista melhor hoje do que em 2007. É a segunda chance que todo mundo deveria ter. Como o Nonato estaria depois de 15 anos preso? É também um desafio, porque o primeiro Estômago arrebentou, aqui e lá fora. Está no Netflix e é um dos filmes brasileiros mais vistos na plataforma. Eu não poderia fazer caca. Vai estar assim de crítico olhando de lupa - mas eu quero é tomar chuva e me molhar. Eu quero é repercussão, quero que meu trabalho chegue pra muita gente. Temos, também, mais grana que no primeiro. Mas são filmes diferentes. O Estômago 2 é mais comédia que o primeiro, e tem um tico menos de comida. Filmamos o 2 no Brasil e na Itália, com elenco italiano. Estamos montando o filme em Portugal. Percebe? É um filme ambicioso. Gosto!

Exibido com sucesso na "Tela Quente", a distopia "Medida Provisória" virou um hit no circuito, com meio milhão de ingressos vendidos

Que temáticas mais e melhor marcaram a sua obra como roteirista?

Lusa Silvestre: Não sei responder direito. Sou muito intuitivo, e na hora que começo a escrever não penso nessas coisas. Nas entrevistas do "Nas Ondas da Fé", um crítico disse que eu trabalho personagens realistas e complexos. E eu: "é mesmo? Conta mais". Eu gosto de partir dos personagens, dá cor e leva a história adiante. Gosto muito de escrever diálogos, e tenho certa facilidade nisso. Li muito João Ubaldo, Luís Fernando Veríssimo e Guimarães Rosa nessa vida. Tenho tentado escrever cenas com menos falas, mais cinemão mesmo - porque é mais difícil mostrar do que contar num diálogo. Comédia é outra coisa em que trafego bem. Meus roteiros, mesmo o "Mundo Cão", um drama, têm sempre um pouco de alívio cômico. Não consigo evitar. Eu pessoalmente acho a comédia um gênero lindo; não sei por que os festivais aqui no Brasil não gostam. Aristóteles concorda comigo.

Você trabalhou no aclamado "Medida Provisória", que se tornou um sucesso de bilheteria e te aproximou de vozes autorais negras de peso, discutindo sua condição numa sociedade racista.

Lusa Silvestre: Sou branco, né? Achava que eu não tinha nada a ver com o racismo, porque nunca fui racista. Ledo engano: exatamente porque sou branco que tenho relação com o racismo; a imposição e o poder vêm da minha cor. Comecei, a partir do filme, a notar o racismo antes imperceptível pra mim.

Cena de "Estômago 2 - O Poderoso Chef", que foi rodado entre o Brasil e a Itália

O que essa diversidade temática, que "Medida Provisória" aponta, oferece a um roteirista?

Lusa Silvestre: Quanto a temas, eu gosto de relevância. Gosto de falar sobre coisas que atingem as pessoas, em qualquer gênero. "Medida" é sobre racismo e "Nas Ondas da Fé" tem como universo a igreja evangélica, tratada com respeito, sempre. Eu tenho tentado ser o mais abrangente possível. Basta ver o meu segundo roteiro. Depois do primeiro "Estômago", eu não queria outro filme cult. Queria passar do milhão de espectadores, queria um filme popular. Escrevi "E ai, Comeu?", que hoje seria apedrejado em praça pública, mas que em 2012 trouxe três milhões de pessoas ao cinema. "Muita Calma Nessa Hora 2" é um filme de férias, levinho. "Amigas de Sorte" é comédia pro povão. "Um Namorado Para Minha Mulher" é remake. "A Glória e a Graça" é uma fábula moderna sobre uma mulher trans. Aí é o pai de família (eu) que fala: quanto mais gêneros diferentes, mais chances de ser contratado. Reconheço que é um caminho ambicioso, porque é bem mais fácil e natural pra mim fazer comédias cults. Penso muito no público também, tentando ser sempre inclusivo. Eu me questiono sempre: por que as pessoas vão querer ver meu filme? O que Bonsucesso vai achar? Estou pensando, no meu chuveiro, em um projeto de terror. Eu adoro o gênero e quero muito ter um filme ou série assim. A gente faz bons filmes de terror por aqui, desde Zé do Caixão. "Medusa", da Anita Rocha da Silveira, é maravilhoso. Até Mazzaropi tem um pouco de terror, em filmes como "Jeca Contra o Capeta". Ainda vou ter um pôster de horror pra pôr na sala. Vamos ver, a coisa está caminhando.