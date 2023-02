'Mal Viver' é um filme pra se viver bem

João Canijo com o Urso de Prata dado a seu austero drama "Mal Viver", Prêmio do Júri na Berlinale Foto:

RODRIGO FONSECA Desde que os anos 2010 arrancaram, Portugal sempre encontrou um lugar de honra e vitórias na Berlinale, de onde saiu com o Troféu Alfred Bauer, com "Tabu" (em 2012); um Urso de Ouro de curtas, dado ao bela "A Balada de um Batráquio", de Leonor Teles (em 2016); e o Prêmio da Crítica, dado à diretora Catarina Vasconcelos, em 2020, por "A Metamorfose dos Pássaros". A conquista merecidíssima de João Canijo, em solo alemão, na noite de sábado, na forma de um Urso de Prata (o Prêmio do Júri), confiado a seu auspicioso "Mal Viver", é parte desse bonde de consagrações lusas. Um bonde das audácias recorrentes de uma pátria que nos deu Manoel de Oliveira (1908-2015), João César Monteiro (1939-2003), Fernando Lopes (1935-2012), Pedro Costa, Paulo Rocha (1935-2012), Regina Pessoa, Margarida Cardoso, Rodrigo Areias, Edgar Pêra, Rita Azevedo Gomes e mais outras tantas vozes autorais. Canijo iluminou os Horizontes de Veneza, em 2007, com "Mal Nascida", e arrebatou San Sebastián, em 2011, com "Sangue Do Meu Sangue", com o qual lançou as bases do princípio que rege sua obra de autor: desenhar a arquitetura da solidão. Lindolf Bell (1938-1998), poeta catarinense, insistia em escrever em seus versos uma verdade: "Sempre há duas solidões que se aguardam. Por isso quero estar junto como raiz e tronco em todas as noites de insuficiência". Em Canijo, esse número se exponencia. Seu novo longa forma um díptico com "Viver Mal", também exibido em Berlim, só que na seção Encontros. As almas solitárias que ele gosta de cartografar se fincam nas instalações de um hotel luso, preocupadas em saber se há bacalhau suficiente e se há como servir pudim de leite e carré de borrego. Um elenco de atrizes em estado de graça, ao lado de um inspiradíssimo astro (Nuno Lopes, brilhante em cena), servem de combustível para o projeto, que é um experimento dos mais vigorosos da língua portuguesa nas telas.

Em "Mal Viver", a tal hospedaria que serve de arena para mil conflitos nos é apresentada pela perspectiva de suas donas e de suas funcionárias, com destaque para a atuação de Rita Blanco e Anabela Moreira. Um diálogo sobre o interesse de uma jovem em nadar, eletrificado por memórias de suas peraltices d'outrora (como um beijinho num coleguinha de piscina), expõe o quão sutil é a carpintaria de escrita de Canijo, interessado em miudezas. São miudezas jamais cicatrizadas que, com o tempo, rasgam-se em feridas existenciais largas demais. E a fotografia da já citada Leonor Teles encapa as palavras do cineasta com uma luz austera, digna do Visconti de "Violência e Paixão" ("Gruppo di Famiglia in un Interno", 1974), cult como qual esse universo introspectivo da hotelaria retratada pelo artesão lusitano dialoga frontalmente. Já no longa escalado para a Encounters, Canijo olha aquele mundo sob a ótica de hóspedes, na triagem de depressões das mais variadas, incluindo um casal de namoradas que lida com uma sogra infeliz. É um dos filmes mais maduro de Portugal na cena dos festivais europeus.