'Memórias de uma Manicure' apara a cutícula do melodrama e usa esmalte noir

Escultoras de unhas, Marlene e Carmen vão trocar confissões, compartilhar sonhos e enfrentar uma possível traição num folhetim noir, entre Douglas Sirk e Dick Tracy Foto: Estadão

RODRIGO FONSECA Comunhão é um termo que "Memórias de uma Manicure" - peça bem escrita por Cecília Ripoll, sob a direção de René Guerra, para o palco do Centro Cultural Justiça Federal (CCFJ), no Rio de Janeiro - traduz numa frase digna de anotação: "Dois silêncios se olham em forma de mulher". Cumplicidade - regada a álcool, maresia de Copacabana e tinta de esmalte - é outra expressão que apruma o salão de beleza onde Marlene (vivida por Luciana Mitkiewicz) e Carmem (papel de Carla Soares), duas "escultoras de unhas", vão desenvolver uma relação digna dos bons melodramas americanos dos anos 1950, similar ao cinema de Douglas Sirk (1897-1987), em especial "Palavras ao Vento" (1956). Mas há ali, no batente delas, sintomas do folhetim contemporâneo. Ruidosos são os ecos do belo "Volver" - que deu a Almodóvar o prêmio de Melhor Roteiro em Cannes, em 2006 - na narrativa sobre uma parceria assombrada pela reiteração do dia a dia. Há, entre Marlene e Carmen, a relação especular de quem, numa rotina servil, empresta os ouvidos aos dramas e às aventuras alcoviteiras de seus clientes. A pobreza de uma transborda a carência da outra, entre as instalações do salão do Sr. Pacheco, que só aparece na saliva de ambas. Nas nuvens por onde sua imaginação trafega, Marlene sonha ganhar o prêmio dos Esmaltes Unhazita, uma bolada com a qual poderá criar sua própria marca de tintura pra unhas. Sozinha na loja, uma vez que Pacheco anda pelas bandas de Mangaratiba, ela tem que engolir a chegada de uma manicure auxiliar, a tal Carmem. Taciturna, sem muitas palavras, Carmen fala com a colega por "Unhuns!" e interjeições afins. É assim até que as duas tomam um chope e travam uma parceria, com direito à promessa de uma viagem para as cataratas do Iguaçu. Tudo vai bem entre elas até o dia em que, ao conferir o cupom dos Esmaltes Unhazita no jornal, para saber se ganhou o prêmio, Marlene se depara com uma foto idêntica à de Carmem, em um anúncio de "Procura-se". O texto diz: "Procura-se Zulmira, a manicure assassina - só mata de unhas feitas". A recompensa é a mesma do prêmio. Ela terá, então, que decidir se entrega a colega ou não, escolhendo entre o sonhado empreendimento ou a nova vida que descobriu ser possível ao lado da amiga. Um dilema se instaura ali, enredando Marlene, mas libertando nossa imaginação acerca do que pode ter se passado com Carmen.

Carla Soares e Luciana Mitkiewicz se esgrimam com elegância Foto: Estadão

Numa sacada de metalinguagem preciosa, o texto de Cecília Ripoll (apoiado no dramaturgismo de Gabriele Rosa) faz um paralelismo contínuo entre a situação da peça e um caso real dos anos 1950, que revela a opressão contra as mulheres num contexto histórico machista. Dança-se entre os tempos e entre os planos (o real e o ficcional) com extrema elegância, uma vez que as protagonistas estabelecem entre si uma esgrima sem vitória à vista. Digladiam-se em cena em igual medida, combinando frases de alto quilate (como "Há um monstro de silêncio que grita") e expressões quase cartunísticas. Esse clima de cartum, próximo ao que se via nas HQs de "O Anjo", de Álvaro Aguiar, Flávio Colin e Walmir Amaral, nos quadrinhos de um Brasil de outrora, estende-se no cenário e nos figurinos de Rocio Moure, a partir da iluminação sagaz de Ana Luzia de Simoni. É uma tira de "Dick Tracy" onde Chester Gould valoriza a sororidade e não a impetuosa fúria feminina. Num dado momento, confunde-se aquela amizade com desejo, com querer. Mas qualquer confusão é parte do clima noir, de ambiguidade nebulosa, que alimenta esse folhetim sem cutículas, em cartaz no CCFJ até 12 de fevereiro.