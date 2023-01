Morte de Paul Vecchiali põe um fim numa audaciosa forma de cinema de autor

Paul Vecchiali em clique do fotógrafo Hélvio Romero em sua vinda ao Brasil, em 2017, pra Mostra de São Paulo, que exibiu seus cults, como "Uma Vez Mais" e "Os 7 Desertores"

Rodrigo Fonseca Falar sobre o conceito de "cinema de autor" - proposição celebrizada pela crítica francesa a partir dos anos 1950, a partir de parâmetros de "identidade" de um realizador - com Paul Vecchiali (1930-2023), que morreu nesta quarta-feira, aos 92 anos, era um convite a um confronto intelectual - mas um confronto com a elegância que lhe era peculiar. Um foulard da Hermès adornava o pescoço do realizador de "Réquiem Para Uma Mulher" (1979) em suas andanças pela Av. Paulista, e arredores, em 2017, quando foi homenageado pela Mostra de São Paulo, com direito a retrospectiva e láurea honorária. Com a autoridade de quem dedicou seis décadas de sua vida à missão de dirigir, editar e produzir curtas e longas-metragens - indo sempre por vias controversas -, ele questionava as definições corriqueiras de "autoralidade". "Um autor pode ser medido por uma só sequência, não necessariamente, pelo coletivo de seus filmes, pois, se num conjunto rápido de cenas, ele for capaz de expressar sua inquietude frente à vida e abrir suas entranhas, sua voz autoral mais particular estará assegurada. Autor é quem fabrica uma imagem capaz de se candidatar a uma metonímia de nossa experiência sensível", afirmou Vecchiali num papo com o Estadão. Hoje a França, onde ele rodou cults como "Mulheres, Mulheres" (1974), lamenta sua partida e uma certa falta de reconhecimento à sua contribuição ao retrato existencialista que seu país, a partir da Nouvelle Vague, propôs-se a fazer do real e seus vetores burgueses. "Cada plano filmado num longa ou numa curta deve exercer uma força de atração sobre o outro, alimentar o outro, numa cadeia estética na qual cada imagem é reflexo de um todo", dizia ele, sem medo de questionar a fama de colegas (François Ozon, por exemplo) que considerava apenas bons.

Graças à Mostra, SP viu 14 filmes de Vecchiali, incluindo "Os 7 Desertores" (2017), cujo roteiro arrancou elogios de críticos nas mais variadas línguas. Seu canto de cisne acabou sendo "Pas... De Quartier", lançado em 2022, nas telas de Nice, sem passar por festivais de peso. Entre seus trabalhos de maior prestígio, destaca-se "Uma Vez Mais", drama LGBT indicado ao Leão de Ouro em 1998. A trama ficou famosa na Europa por seu pioneirismo em abordar a Aids. "Filmei muitas histórias sempre conectado à moviola, à ilha de edição, para manusear cada detalhe da lapidação de minhas ideias e de meus sentimentos", disse Vecchiali. "A arte de editar liberava meu olhar de vicissitudes que vinham dos sets".