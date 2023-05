Mostra Toledano e Nakache em Nice

Éric Toledano e Olivier Nakache dão instruções a François Cluzet nos sets de "Intocáveis" - Fotos: @Unifrance

RODRIGO FONSECA Coladinha a Cannes, separada por uma distância de cerca de 50 minutos de ônibus, Nice faz de tudo para valorizar a cultura cinéfila que sua vizinha produz, lotando suas salas (como a Pathé, por exemplo) de boas produções francesas como "Le Principal" e "La Gravité". Mas há uma promessa de mostra que pode agitar o circuito da Côte d'Azur: uma retrospectiva da dupla Éric Toledano e Olivier Nakache. A homenagem a ele se conjuga com uma projeção no Cinéma de la Plage, de Cannes, de "Assim É A Vida" ("Le Sens De La Fête"), de 2017. A exibição na mais prestigiada maratona cinéfila do mundo é uma homenagem póstuma ao ator e roteirista Jean-Pierre Bacri (1951-2021), com a presença dos dois maiores campeões de bilheteria da França nas telas, Éric e Olivier, que o dirigiram. Os dois venderam cerca de 20 milhões de ingressos com "Intocáveis", em 2011. No auge do prestígio popular da dupla, eles se juntaram a Bacri para uma comédia memorável, que concorreu à Concha de Ouro do Festival de San Sebastián e arrastou 3.020.634 pagantes aos cinemas. A exibição em Cannes e a de Nice abrem uma segunda chance para um filmaço. Deles serão exibidos ainda "Samba" (2014) e "Mais Que Especiais" (2019). "Apenas Bons Amigos" (2005), em que dirigiram Gérard Depardieu, é uma joia que merecia ser redescoberta. Hoje, Toledano e Nakache finalizam "Une Année Difficile", com Mathieu Amalric e Pio Marmaï.

p.s.: Nesta segunda, a Globo exibe um filme excessivamente religioso, mas, delicadíssimo, em sua "Tela Quente": "Superação: O Milagre da Fé" (2019), com Chrissy Metz.