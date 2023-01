Nova ofensiva do Pequeno Nicolau

O pestinha de Sempé e de Goscinny

RODRIGO FONSECA Moleque travesso, O Pequeno Nicolau anda aprontando com os corações (e as telas) dos mais variados cantos do mundo. Desde outubro, seu mais recente longa-metragem, o documentário animado "Le Petit Nicolas: Qu'Est-ce Qu'On Attend Pour Être Heureux?", de Amandine Fredon e Benjamin Massoubre, não larga pé das salas de exibição francesas, totalizando cerca de 340 mil pagantes - um número forte para uma narrativa de não ficção. É o regresso do Menino Maluquinhos da Europa, só que, agora, não mais em live acton, numa abordagem histórica laureada com o troféu Cristal do Festival de Annecy. No 25º Rendez-Vous Avec Le Cinéma Français, fórum para exibidores, distribuidores e jornalistas especializados, ele se destacou entre os títulos mais badalados. Já no Brasil, o longa anterior do personagem, o divertido "Le Trésor du Petit Nicolas", dirigida por Julien Rappeneau, segue firme em circuito desde 22 de dezembro.

"O Tesouro do Pequeno Nicolau": em cartaz no Brasil

Lançado em 29 de março de 1959, nas páginas do "Sud-Ouest Dimanche", o pestinha do Velho Mundo tem arrebatado a atenção da cinefilia estrangeira com suas peripécias. No filme rodado por Amandine e Massoubre recebemos uma aula de História a partir do processo de criação do personagem e suas primeiras tramas. Ao mesmo tempo em que cria situações de divertidas para o herói mirim, a dupla de animadores explora como René Goscinny (1926-1977) e Jean-Jacques Sempé, morto ano passado, elaboraram seu personagem.

Nesta terça o Rendez-Vous da Unifrance chega ao fim, celebrando filmes como "Les Enfants Des Autres", "Ernest et Célestine: Le voyage en Charabie" e "Qu'Est-ce Qu'On a Tous Fait Au Bon Dieu?".