Novo filme de Miyazaki estreia em julho

O enigmático cartaz de "How Do You Live", divulgado pelo Studio Ghibli - Reprodução do site da produtora

Rodrigo Fonseca Distante do circuito exibidor desde 2013, quando lançou "Vidas ao Vento", Hayao Miyazaki, o mestre supremo da animação japonesa, encerra esse hiato no dia 14 de julho, data que sua produtora, o Studio Ghibli, anunciou como a estreia nipônica de "How Do You Live", primeira longa do cineasta após uma década de reclusão. Nesse período, ele rodou um curta, "Boro The Caterpillar" para o parque temático do Ghibli, que adotou um sistema de marketing bastante inusitado para o lançamento do regresso de seu astro rei aos cinemas. Nada se fala sobre esse novo filme, nada se conta, nada se antecipa, e o cartaz dele se resume à imagem de um pássaro, sem qualquer conexão com a ideia antes divulgada de que seria uma trama sobre a educação sentimental de um rapaz.

Aos 82 anos, Hayao Miazaki lançou o curta "Boro The Caterpillar" em 2018 e, há cinco anos, dedica seu tempo a seu novo longa Foto: Studio Ghibli Brazil

Havia uma suspeita de que a base do roteiro seria um livro homônimo, "How Do You Live," um romance de 1937 escrito por Genzaburo Yoshino. Mas uma reportagem recente da revista "Variety" atesta que, embora Miyazaki seja um grande fã desse autor, a direção do Ghibli já certificou de que o animador por trás do oscarizado "A Viagem de Chihiro" (Urso de Ouro de 2002) apenas pegou seu título emprestado. Ainda não há data firmada de estreia de "How Do You Live" no Ocidente.