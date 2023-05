Novo Moretti é sublime

Nanni Moretti apresenta a melhor atuação de sua carreira de 50 anos de cinema em "Il Sol Dell'Avvenire", um dos mais fortes competidores pela Palma de Ouro de 2023 -Fotos de divulgação: Sacher Films

RODRIGO FONSECA Chorei de passar mal com "Il Sol Dell'Avvenire", o novo e deslumbrante Nanni Moretti. É o melhor Moretti desde "O Quarto do Filho", Palma de Ouro de 2001, o que quer dizer muito, uma vez que ele fez filmes brilhantes desde então, como "O Crocodilo" (2006) e "Mia Madre" (2015). Diziam qu era um musical, com Mathieu Amalric no papel central, mas não é. A centralidade é do próprio Moretti, sublime como protagonista, na melhor interpretação (disparada) de sua carreira como ator. Vale lembrar como ele esteve bem em "Caos Calmo", indicado ao Urso de Ouro de 2008. Um dos mais fortes títulos em disputa pela Palma deste ano - ao lado de "Fallen Leaves", "The Zone of Interest" e o belo "La Passion de Dodin Bouffant" -, "Il Sol Dell'Avvenire" periga se o filme mais otimista e propositivo de toda a obra de Moretti, em seus 50 anos de cinema. É o "8 1/2" dele, com ecos de Fellini. Ele se supera atuando, no papel do realizador de verve socialista Giovanni. No auge da feitura de um filme sobre a violência soviética contra a Hungria, nos anos 1950, vista sob a ética do Partido Comunista Italiano, Giovanni recebe golpes de onde menos espera. Fora a falta de financiamento e uma intervenção da Netflix (a quem ele trata com a mais abrasiva ironia), ele pode perder seu casamento, uma vez que sua mulher e produtora, Paola (Margherita Buy), já não tem mais paz, nem paciência com as vaidades de seu companheiro. Nesse momento, cena e vida real se misturam, num embolado de ficção e de fatos - da rotina de Giovanni - que Moretti narra co maestria, leveza e bom humor. Seu roteiro é uma ímã de risos, mas também de reflexões sobre ideologias, as que desmancharam no ar e as que permaneceram. Que lindeza de filme! Cannes termina neste sábado. Que o júri se lembre de Moretti e o valorize.

O cartaz francês do longa de Moretti - @Cortesia: Sacher

Falando de Nanni, na streaminguesfera, o Reserva Imovision, a plataforma que Jean Thomas Bernardini montou na pandemia, tem Moretti a rodo. Por lá é possível encontrar: "Eu Sou Autossuficiente" (1976), "Ecce Bombo" (1981), "Sonhos de Ouro" (1983) e "A Coisa" (1990). Passear por essas joias é excursionar por um dos derradeiros períodos gloriosos do cinema italiano moderno, ceifado por Silvio Berlusconi em meados dos anos 1980 e repaginado, já com resquícios de pós-modernidade, em 2008, com as vitórias de "Il Divo" e "Gomorra" em Cannes. Em 2019, a revista "Cahiers du Cinéma" incluiu o já citado "Mia Madre", de Moretti, entre os 10 Mais da Década, polemizando com essa (e outras) escolhas. Este comovente longa-metragem ganhou o prêmio do Júri Ecumênico de Cannes (embora merecesse mais) por seu olhar sobre conciliações (de família e de arranjos governamentais) que se mostram urgentes para a manutenção dos pulmões europeus se oxigenarem com ventos novos.