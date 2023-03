O Batsinal segue aceso sob Paul Dano

"Charada - Ano Um" é uma minissérie escrita pelo ator Paul Dano - As imagens são reproduções das capas da DC Comics

RODRIGO FONSECA Foi muito injusto não ter sobrado uma indicação ao Oscar para Paul Dano, em sua atuação preciosa em "Os Fablemans", de Steven Spielberg, sobretudo quando a gente vê Paul Mescal num lugar que poderia ser dele, apenas para satisfazer o hype (injustificável) em torno de "Aftersun". Mais injusto ainda foi ele não ter recebido uma indicação por "The Batman", de Matt Reeves, que concorre neste domingo em três frentes: Som, Maquiagem e Efeitos Visuais. Contudo, prestes a ser visto ao lado de Adam Sandler em "Spaceman" (um drama com fortes chances de concorrer em Cannes falando sobre um órfão que se torna o primeiro astronauta tcheco), o ator descolou pra si um lugar de honra na cultura nerd ao se lançar como roteirista na DC Comics, escrevendo a minissérie em seis episódios "Riddler - Year One". É a saga da origem de seu personagem no longa de Reeves, o Charada. Ele assina os roteiros e Stevan Subic ilustra os enredos, explorando a psiquê alquebrada de um vilão ao qual Dano deu um estofo trágico. Os gibi já estão à venda nos EUA, com enorme êxito comercial, confirmando o bom ano do Homem-Morcego nas gibiterias. Os enredos foram concebidos por Paul enquanto ele filmava a aventura mais recente do vigilante (encarnado por Robert Pattinson), que está no ar na HBO Max hoje.

Gibi foi concebido pelo astro enquanto ele filmava com Matt Reeves

Num outro streaming, a Amazon Prime, é possível conferir o primeiro e (até agora) único exercício de Dano como cineasta: "Vida selvagem". Revelado como um talento da arte dramática em "Pequena Miss Sunshine" (2006), na pele do irmão em voto de silêncio da protagonista, ele trabalhou com realizadores de alto quilate autoral (Paul Thomas Anderson, Steve McQueen, Paolo Sorrentino), o que deu a ele o conhecimento necessário para estrear na direção com um drama originalmente batizado de "Wildlife", lançado na Semana da Crítica de Cannes, em 2018. "Sou daqueles cinéfilos que mergulham na internet, quando Cannes começa, atrás de notícias sobre filmes da Ásia, do Leste Europeu", disse Dano na Croisette, à época. Baseado em romance homônimo de Richard Ford, o roteiro de "Wildlife" é assinado pela mulher de Dano, a atriz Zoe Kazan, neta do mítico diretor Elia Kazan (de "Sindicato de ladrões"). Sua trama é ambientada nos EUA dos anos 1960. Lá, um casal, vivido por Carey Mulligan e Jake Gyllenhaal, degrada-se dia a dia por conta dos projetos estapafúrdios dele (sempre malfadado nos empregados que arranja) e do interesse dela por outro homem. O filho deles (Ed Oxenbold) testemunha essa degradação em meio a seu processo de amadurecimento. Vale uma conferida na Amazon.

Traço de Andy Kubert em "Batman, o Detetive" beira o esplendor gráfico - Reprodução da Panini Comics

Falando do Homem-Morcego, a Panini Comics acaba de lançar aqui o imperdível álbum encadernado "Batman, O Detetive", de Tom Taylor, Andy Kubert, Sandra Hope e Brad Anderson. É um desbundo gráfico. Versão alguma de "Batman Begins" (2005), cult que inaugurou a fase Christopher Nolan com o herói, seria tão perfeita e fiel do que essa luxuosa publicação da Panini em que Kubert solta sua pena com um virtuosismo que há quase duas décadas não se via. Até o mais enigmático personagem do longa de Nola, Henri Ducard, vivido por Liam Neeson na telona, entra em cena, numa viagem de Bruce Wayne à Europa para deter uma quadrilha de terroristas que se veste com uniformes similares ao dele. É uma injeção de adrenalina.