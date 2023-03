O melhor de Spielberg no CCBB-SP

Aos 76 anos, Steven Spielberg posou para o retratista oficial do Festival de Berlim, @Jens Koch, ao receber o Urso de Ouro Honorário de 2023, em fevereiro - Fotos: Berlinale.DE

Rodrigo Fonseca Laureado com o Globo de Ouro de Melhor Filme e de Melhor Direção, embora não tenha levado nenhuma das sete indicações ao Oscar a que concorreu, "Os Fablemans" segue em cartaz em São Paulo, com sessões diárias sempre às 20h, no Reserva Cultural, até quarta, o que forma uma dobradinha de espaços exibidores paulistas dedicados à obra de Steven Spielberg. Há uma mostra dedicada à carreira dele no CCBB, que segue até o dia 27. Nesta segunda dá pra ver o brilhante "The Post" (2017), às 17h15. Na quarta, rola "Lincoln" (2012), às 14h. Em meio a declarações bombásticas sobre suas escolhas - "Foi durante a minha convivência com François Truffaut nas filmagens de 'Contatos Imediatos do Terceiro Grau' que veio a ideia de filmar 'E.T.', com crianças" - e seu meio de trabalho - "Durante o confinamento por conta da pandemia, senti medo de morrer"-, Spielberg avança agora no projeto de filme de ação "Bullitt", com Bradley Cooper. "A exasperação que senti confinado, para me proteger da covid-19, desviou meu foco de uma série de projetos e me manteve ligado ao desejo de refilmar 'West Side Story', que lancei em 2021, e no desejo de falar de minha família, com 'Os Fablemans'. Agora estou livre", disse o cineasta, ao ser homenageado com o Urso de Ouro Honorário na Berlinale, em fevereiro. Este ano, ele se empenha ainda na celebração dos 30 anos de "A Lista de Schindler" (1993), a produção de US$ 22 milhões que lhe rendeu seu primeiro Oscar de Melhor Direção - com um faturamento de US$ 322 milhões. Vai ter sessão dele no CCBB-SP na quarta, às 17h. "Quando buscava um parceiro para fotografar 'A Lista...',alguém me falou de um polonês que havia acabado de se destacar na Europa. Era Janus Kaminski, que, quando eu conheci, só tinha intimidade com P&B, ou seja, tudo de que eu precisava. Ele acabou se tornando meu braço direito e meu olho esquerdo ao longo dos anos", disse Spielberg no Festival de Berlim.

"A Lista de Schindler" faz 30 anos - Foto por Universal Pictures - © 1993

Entre os títulos que o CCBB ainda vai exibir, nos próximos dias, destacam-se "Munique" (2005), nesta quarta, às 14h; na sexta, tem "Jurassic Park" (1993) e sua sequência imediata, "O Mundo Perdido" (1997); e no sábado e no domingo, rola projeção dos quatro longas já lançados na franquia "Indiada Jones".

