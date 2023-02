O que se vê de melhor na Berlinale

"Afire", de Christian Petzold Foto:

RODRIGO FONSECA Eis o que a 73ª Berlinale viu de melhor desde sua abertura: "AFIRE", de Christian Petzold: Três anos após a consagração de "Undine", o realizador alemão extrai mais uma atuação magnífica de Paula Beer, dando à disputa pelo Urso de Ouro de 2023 seu roteiro mais engenhoso e surpreendente. Ela é a misteriosa hóspede de uma casa no litoral onde um aspirante a escritor anseia por uma avaliação de seu editor. Mas há incêndios ao redor, na mata. Haverá um incêndio dentro dele também. "INFINITY POOL", de Brandon Cronenberg: Mia Goth beira a excelência plena numa trama sobre um casal (ela e Alexander Skarsgård) que sofrem transformações - físicas e existenciais - após um acidente. Elementos de body horror inundam a narrativas, marcada por um banho de descarrego de Mia. "LE GRAND CHARIOT", de Philippe Garrel: Sem o habitual recurso do P&B, mas valendo-se da plenitude de Renato Berta, em seu trabalho como fotógrafo, o fruto mais tardio da Nouvelle Vague em atividade na França usa o cotidiano de uma família de hábeis marionetistas (papéis confiados a suas filhas, Léna e Esther, e a seu filho, Louis) para abrir uma discussão sobre o que é ultrapassado e o que é eterno na contemporaneidade. "AU CIMETIÈRE DE LA PELLICULE", de Thierno Souleymane Diallo: É uma espécie de "Cabra Marcado Para Morrer" da República da Guiné. Seu realizador busca um filme perdido (o primeiro a ser rodado por um cineasta africano negro francófono em seu continente, em 1953), cujo sumiço é o indício de vários crimes ligados ao apagamento da memória, ao racismo e à exclusão. EL ECO, de Tatiana Huezo (México): Tá dando América Latina na cabeça, no gosto do público, a julgar por esta joia dirigida pela responsável pelo premiadíssimo drama "Reze pelas Mulheres Roubadas" (2021). Ela pode abocanhar os troféus da mostra Encontros com este documentário sobre um vilarejo mexicano que parece parado no tempo, castigado pelo frio e por secas, no qual jovens cuidas de suas avós, assim como tomam conta de rebanhos carentes de melhores condições. É uma metáfora entre a natureza humana e a vida animal. ALL THE COLOURS OF THE WORLD ARE BETWEEN BLACK AND WHITE, de Babatunde Apalowo (Nigéria): Conhecido pelo chamado Nollywood, uma produção de filmes de gênero feitos para DVD, o cinema nigeriano transcende suas formas de produção e chama atenção na mostra Panorama com esse drama sobre dois homens que, unindo forças para sobreviver à pobreza, em pequenos trabalhos, apaixonam-se, desafiando tabus de uma sociedade homofóbica. INSIDE, de Vasilis Katsoupis (Inglaterra): Numa de suas mais inspiradas atuações (e olha que são muitas), Willem Dafoe encarna um ladrão especializado no roubo de obras de arte que fica trancado em um apartamento, sem chance de sair, depois que um crime dá errado, e vai enlouquecendo pouco a pouco, numa narrativa febril.