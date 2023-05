O reinado de Maïwenn

Cartaz do longa de abertura de Cannes, estrelado e dirigido por Maïwenn @imagens: Unifrance

RODRIGO FONSECA Há uma expectativa por milhões - de euros, nas bilheterias; de aplausos, na Croisette; e de polêmicas, pela vida afora - de "Jeanne du Barry", longa-metragem que abre o 76. Festival de Cannes fazendo do nome Maïwenn LoBesco uma grife - coisa que, há tempos, a atriz e cineasta merecia. Ela é um ímã de controvérsias, mas filma muito bem. Surpreendeu sua decisão de ter chamado Johnny Depp, o eterno Jack Sparrow, para estrelar uma produção em que o Rei Luís XV se apaixona por uma mulher empoderada, mas de origem paupérrima: Jeanne, filha bastarda de um nobre que fez de tudo para chegar à corte. A própria Maïwenn encarna Du Barry. Ela pôs Depp a atuar em Francês. O astro foi casado de 1998 a 2012 com a atriz e cantora Vanessa Paradis e aprendeu a falar o idioma natal dela para conversar com sua sogra. Sua filha, a atriz Lily-Rose Depp, nasceu em solo francês. Nesta terça, o Palais des Festivals de Cannes há de conferir sua esgrima com a língua de Balzac. É o primeiro grande trabalho dele desde a briga judicial com sua ex, a atriz Amber Heard. Ganhadora do Prêmio do Júri na Croisette, em 2011, com "Políssia", ela chegou a ter um outro filme escalado para o evento antes, "DNA", sua (até agora) obra-prima. Mas essa escalação foi no ano da pandemia, quando o festival acabou adiado. Antes, em 2015, ela encantou plateias com "Meu Rei" (2015), que segue viçoso até hoje. Esse estudo sobre o querer mostra que, às vezes, um abraço é um abrigo e, noutras, uma armadilha. Descabelado, babado, gritado e brega como toda paixão com P maiúsculo, o longa-metragem é desigual como narrativa e mesmo como reflexão ética (pela caricatura que pinta das relações familiares), mas tem uma avassaladora habilidade de abrir os alçapões afetivos da plateia. Emmanuelle Bercot saiu da Croisette, há cinco anos, com o prêmio de melhor atriz por seu desempenho (empatada com Rooney Mara, em "Carol") como um títere a mais do cupido, este moleque dengoso. Ao lado dela há um Vincent Cassel em estado de graça. Sua bilheteria na França beirou 615 mil pagantes, sendo vendido para o mundo todo.

Emmanuelle Bercot e Vincent Cassel em "Meu Rei", indicado à Palma de Ouro em 2015 - Foto: Unifrance

Fotografado por Claire Mathon (do cult "Um Estranho no Lago"), o doído "Meu Rei" se alimenta da interpretação impecável de Bercot e de Cassel, ao detalhar o relacionamento de dez anos de um casal. E não há como ser negar a beleza plástica da produção, na direção de arte de Dan Weil. Nos primeiros minutos de "Mon Roi", a advogada Tony (Emmanuelle) sofre um acidente de esqui e machuca o joelho gravemente. Enquanto se recupera, ela relembra de seu passado afetivo, abrindo uma deixa para Maïwenn fundir passado e presente para contar o encontro da protagonista com seu amado, Georgio, defendido por Cassel com a maestria habitual. Georgio é uma espécie de câncer em vida para Tony. Ao mesmo tempo em que chega todo sedutor, oferecendo a ela um prazer sexual nunca antes provado e um filho, Georgio destrói todo o equilíbrio emocional de sua mulher, entre mil traições, mentiras e ausências. É um filme sobre posse e sobre renúncias... sobretudo a renúncia do amor próprio. Bonito ver Maïwenn expandir sua potência autoral França afora.