Os Cabras da Peste vão à 'Tela Quente'

Edmilson Filho e Matheus Nachtergaele estrelam o "Máquina Mortífera" nacional "Cabras da Peste", que a Globo exibe esta noite - Foto: Netflix

RODRIGO FONSECA Êxito de audiência na Netflix, "Cabras da Peste" migra pra TV aberta esta noite, com sessão na "Tela Quente", às 22h25. É uma narrativa que se preocupa tanto com a excelência plástica quanto com a força dramatúrgica do roteiro. Pelo mundo afora, seu título foi "Get The Goat". Matheus Nachtergaele brilha em cena ao lado de Edmilson Filho, um ás das artes marciais que se revela um ator tamanho AA em plots cômicos. Veio de "Cine Holliúdy" (2013) e brilhou em "O Shaolin do Sertão" (2016). Seus dotes para lutas já seriam fascinantes o suficiente, num longa de humor que se desenha a partir de um diálogo com as convenções do cinema de ação. Por neuroses sociológicas, o cinema brasileiro abortou investimentos em fórmulas de gênero - sobretudo aquela baseada em socos e pontapés - e tolheu a aposta em thrillers pop. Diante de um quadro tão azedo, o sucesso de uma produção que investe na ação abre debates estéticos relevantes para entender o futuro de nosso audiovisual em termos de sobrevivência de nosso mercado. Um mercado que vem sofrendo baixas de bilheteria. Na embalagem, "Cabras da Peste" se impõe pelo capricho visual da fotografia de Rafael Martinelli, no uso (nunca saturado) de cores e numa aeróbica de enquadramentos que sublinha o sentimento de seus protagonistas. Esse sentimento é o trem que impulsiona o filme por trilhos da tensão e da gargalhada - ambos em igual medida. Trata-se de um "buddy cop movie": o jargão remonta a um formato esboçado no fim dos anos 1970, com "Dois Tiras Fora De Ordem" (1977) e cristalizado com "Máquina Mortífera" (1987), num híbrido de riso e adrenalina. A direção é de Vitor Brandt (de "Romance .38") Edmilson é o bom de tapa Bruceuilis, que sai do Ceará atrás de uma cabra que é patrimônio da prefeitura de sua cidadezinha pacata. Um traficante leva o bichinho por acidente, em seu caminhão cheio de cocaína (escondida em barras de rapadura). Esse ginete cearense vai atrás dela em São Paulo. Lá, ele tromba com o policial Trindade (Nachtergaele, em sua plenitude). É um tira mais acostumado à pasmaceira de seu gabinete do que ao cheiro de pólvora. Por erro dele, um parceiro de farda (Juliano Cazarré, de "Boi Neon") é morto. Trindade não se culpa, pois sua autoestima do tamanho de uma uva passa murcha não permite nem a comiseração com a dor alheia. Mas a chegada de Bruceuilis vai empurrá-lo pra batalha, ao som de uma versão brasileira de "The Heat Is On", cantada por Glenn Frey em "Beverly Hills Cop" ("Um Tira da Pesada", 1984). Tal versão se chama "Calor do Cão" e é entoada por Gaby Amarantos.