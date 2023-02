Os concorrentes ao Urso de Ouro de 2023

"Suzume", animação de Makoto Shinkai Foto: Estadão

RODRIGO FONSECA Agendada de 16 a 26 de fevereiro na capital alemã, a 73ª Berlinale anunciou nesta manhã os 18 concorrentes ao Urso de Ouro, incluindo Portugal, mas excluindo o Brasil do certame, com direito a uma projeção hors-concours do documentário de Sean Penn (codirgido por Aaron Kaufman) sobre a guerra na Ucrânia, chamado “Superpower”.

Os concorrentes:”20.000 Especies de Abejas”, de Estibaliz Urresola Solaguren “The Shadowless Tower”, de Zhang Lu “Till The End Of The Night”, de Christoph Hochhäusler “BlackBerry”, de Matt Johnson “Disco Boy”, de Giacomo Abbruezzese “Le Grand Chariot”, de Philippe Garrel “Ingeborg Bachmann - Reise in die Wüste”, de Margarethe von Trotta “Someday We’ll Tell Each Other Everything”, de Emily Atef “Limbo”, de Ivan Sen “Mal Viver”, de João Canijo “Manodrome”, de John Trengove “Music”, de Angela Schanelec “Past Lives”, de Celine Song “Afire”, de Christian Petzold “Sur L’Adamant”, de Nicolas Philibert “The Survival of Kindness”, de Rolg De Heer “Suzume”, de Makoto Shinkai “Tótem”, de Lila Avilés