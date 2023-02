Os 'finalmentes' da .73 Berlinale, com Fipresci, láurea pro Brasil e thriller italiano

Foto:

RODRIGO FONSECA Lançado na noite de sexta-feira no Berlinale Palast, numa antestreia internacional que prepara sua carreira comercial na Itália, seu país natal, "L'Ultima Notte Di Amore" é um thriller policial à moda dos anos 1970, protagonizado por Pierfrancesco Favino (de "O Traidor"), que recebeu a incumbência extraoficial de fechar o festival alemão ao mesmo tempo em que alguns dos mais esperados prêmios de suas competições paralelas eram entregues. É um filme de ação vintage sobre um policial em fins de carreira que aceita trabalhar para uma organização de chineses e se mete numa enrascada, envolvendo pedras preciosas, na qual seu melhor amigo é morto. Enquanto o tenso longa de Andrea di Stefano era exibido, revelando perigoso da noite italiana, a Federação Internacional de Imprensa Cinematográfica (Fipresci) anunciava a escolha do drama distópico australiano "The Survival of Kindness", de Rolf de Reer, como o ganhador do Prêmio da Crítica, selecionado entre os 19 concorrentes ao Urso de Ouro de 2023 (cujo destino vai ser revelado neste sábado). Nessa seleção, votada por críticos do mundo todo, estava o carioca Marcelo Janot. Nascido na Holanda em 1951, Heer se apoia no carisma de uma atriz não profissional, Mwajemi Hussein, que nasceu no Congo e passou anos em um acampamento de refugiados na Tanzânia. Na trama premiada, ela vive uma mulher que é abandonada numa gaiola, no meio de um deserto, um outback do Novíssimo Mundo, mas que poderia ser um lugar qualquer do planeta onde resida o racismo e a injustiça. Ela é a mais forte candidata à láurea de Melhor Interpretação, a ser anunciada por Berlim neste 25 de fevereiro.

Mwajemi Hussein é a força vital do longa australiano "The Survival of Kindness" Foto:

Outros títulos foram laureados pela Fipresci: "Between Revolutions", de Vlad Petri; "The Quiet Migration", de Malene Choi; e o exuberante "Here", de Bas Devos. O Brasil conquistou o Prêmio Especial do Júri da Mostra Generation 14plus (centrada em visões da juventude) com o curta-metragem "Infantaria", de Laís Santos Araújo. Seu enredo é uma ciranda: Joana quer virar mocinha. Dudu quer o pai. Verbena, que chegou sem ser convidada, esconde o que quer. Foi entregue ainda o Teddy, o troféu LGBTQIA+ de Berlim, que contemplou o novo cinema da Nigéria. A melhor ficção foi "All The Colours Of The World Are Between Black and White", de Babatunde Apalowo. Conhecido pelo chamado Nollywood, uma produção de filmes de gênero feitos para DVD, o cinema nigeriano transcende suas formas de produção e chama atenção na mostra Panorama com esse drama sobre dois homens que, unindo forças para sobreviver à pobreza, em pequenos trabalhos, apaixonam-se, desafiando tabus de uma sociedade homofóbica. À noite desta sábado, a Berlinale finaliza os prêmios de sua competição principal. No domingo serão divulgados os ganhadores da láurea de júri popular da mostra Panorama, que tem, entre seus maiores êxitos, o thriller pernambucano "Propriedade", de Daniel Bandeira.