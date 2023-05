Palma honorária pra Michael Douglas

Na abertura do festival francês, a Croisette vai render um tributo ao ator e produtor de 78 anos, que recebe a Palma de Ouro Honorária - © Gareth Cattermole / Getty Images

RODRIGO FONSECA Entra dia, sai dia e Cannes não divulga as atrações de sua seleção de Clássicos, preparada para o festival deste ano (agendado de 16 a 27 de maio), onde se espera encontrar um .doc sobre Nelson Pereira dos Santos (1928-2018), num rol de homenagens aos mestres eternos das telas, que, nesta quarta-feira, acaba de consagrar mais um nome: o de Michael Douglas. Aos 78 anos, ele será homenageado com a Palma de Ouro Honorária de Cannes na abertura do evento, antes da projeção de "Jeanne du Barry", de Maïwenn, com Johnny Depp. Douglas será laureado pelo conjunto de sua carreira como ator e produtor, previamente coroada com o Oscar que ele conquistou em 1988 por "Wall Street - Poder e Cobiça". Além de ter produzido "Um Estranho no Ninho" (1975), no auge de sua juventude, Douglas protagonizou sucessos como "Atração Fatal" (1987) e "Instinto Selvagem" (1992), ao lado de estrelas como Glenn Close e Sharon Stone. Fez ainda uma parceria afetiva e profissional com seu pai, Kirk Douglas (1916-2020). Ao lago da homenagem, Cannes vai projetar um .doc: "Michael Douglas, The Prodigal Son", de Amine Mesta. Vale lembrar que, no Brasil, Douglas vem sendo tradicionalmente dublado pelo genial Élcio Romar desde os anos 1980. Mais atrações sobre o evento serão conhecidas nos próximos dias.