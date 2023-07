Paz Encina traz a deusa-pássaro Eami ao Rio, para evento na Cinemateca do MAM

Ganhador do troféu mais cobiçado do Festival de Roterdã em 2021, "Eami", da cineasta Paz Encina, vai ter sessão no MAM-RJ neste domingo - Foto: MPM Premium - Divulgação

RODRIGO FONSECA Cerca de um ano e seis meses depois de sua estreia mundial, nas telas de Roterdã, de onde saiu consagrado e premiado com o troféu Tigre, o belo "Eami", joia paraguaia da diretora Paz Encina, terá enfim espaço em tela no Brasil, graças aos esforços da Cinemateca do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Vai ter uma sessão dele neste domingo, às 19h15, no MAM-RJ. Realizadora desse sublime ensaio audiovisual sobre pontes míticas e antropológicas entre a ancestralidade indígena e o tempo presente, Paz estará presente na exibição, como convidada do LAB Cinema Expandido, projeto idealizado e coordenado por Marina Meliande e Felipe Bragança. A obra dela será dissecada ao longo do evento, com direito a uma masterclass da cineasta nesta sexta (HOJE), às 18h30. A carreira dela é um expoente do Paraguai nas telonas. Em 2006, ela encantou Cannes com "Hamaca Paraguaya", narrativa observacional sobre a rotina de um casal de lavradores que esperava o regresso de seu filho. Ganhou o Prêmio da Crítica, concedido pela Federação Internacional de Imprensa Cinematográfica (Fipresci) por sua arquitetura visual. Essa pérola da década retrasada terá projeção no MAM neste sábado, às 18h30. Na sequência, ela rodou o .doc "Exercícios de Memória" (2016), com ecos da ditadura em sua pátria, que será exibido neste domingo, às 17h30, antes de "Eami". É um programaço! Sem abrir mão do requinte plástico, Paz ensaiou um novo dispositivo em seu olhar para o povo Ayoreo-Totobiegosode. Um povo que vive no Chaco, vasta região florestal que faz fronteira entre o país da cineasta, a Bolívia e a Argentina. "Para países como Paraguai, Bolívia ou Peru, os indígenas não estão tão distantes", explicou Paz ao Estadão, por email, no ano passado, antes de conquistar a láurea máxima de Roterdã. "Não temos que viajar uma hora e quarenta minutos para estar em contato com as culturas indígenas. Isso faz parte de nossa vida diária. No Paraguai, a gente se reconhece como descendentes de povos indígenas, embora isso não agrade certa parte da população. Temos o Guarani como nossa língua oficial. É uma língua indígena que nos determina completamente, faz parte de nossa vida diária, é nosso 'teko', algo que poderia ser traduzido como 'uma forma de ser'. Portanto, a abordagem que posso ter de uma população indígena não é algo tão abismal como às vezes se pensa. Seria mais difícil para mim abordar um japonês do que um indígena, com quem, é verdade, eu tenho a diferença de classe social, nossas necessidades são diferentes, nossas concepções espaço-temporais são diferentes, mas estou unido pela mesma sensibilidade. Esse foi um caminho muito forte para mim".

"Hamaca Paraguaya" foi laureado com o Prêmio da Crítica da Fipresci em Cannes, em 2006 - Foto: Div. Scalpel Momento Distribution

Enigmático em português, o título "Eami" significa "floresta" na língua dos Ayoreo. Significa também "mundo". Para aquela população, as árvores, os animais e as plantas que os rodeiam há séculos são tudo o que eles conhecem. Mas eles encaram agora um desmatamento que ameaça tudo o que têm. Para retratar essa tragédia, Paz recorre ao mito de uma menina que vira uma deusa-pássaro, mesclando documentário e fábula em sua forma poética de narrar. A cineasta diz que "Hamaca Paraguaya" foi um filme 100% controlado por ela. Nos sets, Encina tinha o controle do tempo e dos movimentos. Ela montava uma trilha sonora que era tocada durante as filmagens e sobre a qual eles improvisavam uma coreografia. Ela controlava até os tons das vozes. Mas em "Eami", o controle não estava nela. Estava no Totobiegosode (na comunidade), especialmente nas crianças. A única coisa que ela podia controlar, mas apenas minimamente, era a decisão de que o filme teria uma narrativa em vários tempos. Ao explorar a resiliência dos Ayoreo-Totobiegosode pelo prisma da menina-pássaro, Paz faz de Eami uma espécie de estudo sobre sororidade, celebrando a força feminina da aldeia.

p.s.: Com direção de Ticiana Studart, o drama "Um coração de Van Gogh" estreia, dia 29 de julho, na Casa de Cultura Laura Alvim, em Ipanema. O texto de Rômulo Pacheco expõe os conflitos na relação entre um pintor genial e angustiado, inspirado em Van Gogh, e seu mecenas na França da belle époque. A partir da trama, a peça propõe uma reflexão sobre questões da vida de um neurodivergente. Em cena, estão Daniel Ericsson, Xando Graça, Vitória Furtado e Renata Gasparim. "A peça gira em torno de um artista profundamente tocado pela arte e pelos distúrbios psiquiátricos. Um artista que se relaciona com o mundo através da alteridade de seu olhar excêntrico, incomum e, tragicamente, incompreendido", explica o autor Rômulo Pacheco. "Às vezes, nosso ser atrapalha a funcionalidade da vida. Talvez seja porque é dessa angústia infinda que saem as maiores obras... Um caso a se estudar", completa Ticiana.