'Perlimps' estreia nas telas da França

Um Lobo do Sol e um Urso da Lua lutam até unirem forças na fábula do diretor de "O Menino e o Mundo" Foto: Estadão

RODRIGO FONSECA Tem cinco sessões de "Perlimps" no complexo parisiense UGC Cite Les Halles nesta quarta-feira, com projeções ainda em outros 11 multiplexes franceses, entre eles a MK2 Bibliothèque. É o início da vida comercial internacional do novo - e brilhante - longa-metragem do paulista Alê Abreu, que concorreu ao Oscar em 2016 com "O Menino e o Mundo". Seu título en français é "Les Secrets des Perlimps" e ele circula por Paris com dublagem para língua da terra de Balzac. Tudo indica que seu exercício autoral mais recente vá brigar pelas estatuetas da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood também, mas não este ano, e, sim, em 2024. Elogiado em Annecy, o filme foi o ganhador do 1° lugar na disputa de filmes animados do 39° Chicago International Children's Film Festival, nos EUA. Essa fantasia ecológica traz Stenio Garcia em seu elenco de vozes. No Brasil, a produção brilhou no 12° Animage - Festival Internacional de Animação de Pernambuco, na Mostra de São Paulo e na Première Brasil do Festival do Rio. Depois de travar diálogo com o público francês, a produção vai viajar por um circuito que inclui Japão, China e Portugal, com outros territórios à vista. Sua estreia no Brasil será no dia 9.

Sua trama espelha a polarização do país nos anos de conservadorismo que encaramos desde o Golpe, em 2016. Agentes de reinos rivais, Claé e Bruô são os heróis de "Perlimps". O título adotado por Alê faz referência a seres, tipo plânctons de luz (mas pode chamá-los de almas), que fizeram o universo ganhar corpo. Aí apareceram os Gigantes - ou seja, o povo da matéria, que cria muros, rompe alianças e segrega sociedades - para desandar a ordem natural. Eles se tornaram os donos da Terra, com suas armas. A fim de desafiá-los, os protagonistas (duas crianças com feições de bichos, encarnadas nas vozes de Giulia Benite, a Mônica dos filmes "Lições" e "Laços", e de Lorenzo Tarantelli) vão se infiltrar entre os seus algozes. Um deles é o Lobo do Sol e, outro, um Urso da Lua. Eles se estranham no início, comungando só de uma máxima racional: "O perigo do disfarce de Gigante é você se esquecer de que é gente". Mais adiante, o sábio João-de-Barro (papel de Stênio), um desses Gigantes, só que caído, usa o seu devir ave para ensinar Claé e Bruô a voarem.