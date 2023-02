'Plus Que Jamais', um ensaio sobre a finitude

Vicky Krieps e Gaspard Ulliel no longa de Emily Atef Foto: Estadão

RODRIGO FONSECA Indicada ao Urso de Ouro de 2018 com o tocante "3 Days In Quiberon", a cineasta alemã Emily Atef dividiu sua agenda entre a série "Killing Eve", da qual é diretora, e a carreira internacional do doído "Plus Que Jamais". Visto em Cannes, em maio passado, o filme foi o canto de cisne do ator Gaspard Ulliel, morto em um acidente de esqui no início do ano passado. O rosto vívido de Ulliel faz a tela inflamar de dor nas cenas em que Matthieu, seu personagem, tenta entender (em vão) o que se passa no coração de sua amada, Hélène, papel da atriz europeia da vez, Vicky Krieps, egressa de Luxemburgo e vista hoje nas telas brasileiras em "Corsage". No roteiro filmadoa por Emily, Hélène está morrendo. A certeza do fim faz com que ela viaje para uma região da noruega a fim de se encontrar com um blogger que consegue expor em palavras as angústias da finitude. "Meus filmes estão sempre em.busca de mulheres às voltas com alguma crise existencial gerada por forças que as oprimem, ainda que pelo afeto, pois em todo o amor que sente, Matthieu enreda sua mulher numa relação claustrofóbica", diz Emily ao Estadão no 25. Rendez-Vous Avec Le Cinéma Français, fórum de exibição de longas europeus. Prestes a lançar um novo filme ("Someday We'll Tell Each Other Everything"), Emily levou a seção Un Certain Regard de Cannes ao pranto com a delicadeza com que narra o calvário de Hélène. "Uma frase resume o filme: 'A portadora de uma grave doença viaja pela Noruega nos instantes finais de sua vida para morrer'. É um ritual que usa toda a beleza natural à sua volta. Mas a força daquela mulher chama tanta atenção quanto a natureza", diz Emily. "De um inesperado desapego em relação às certezas, nasce uma história de amor". A edição número 25 do Rendez-Vous termina nesta terça, em Paris.