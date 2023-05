'Retratos Fantasmas' nos alumbra

RODRIGO FONSECA Vê-se um pôster de "Rambo III" (1988) num dado ponto do início de "Retratos Fantasmas", em que Kleber Mendonça Filho, em meio a uma ronda pelos antigos palácios de exibição do Recife, abre pra nós as memórias do apartamento onde viveu. É a casa que serviu de QG a muitos de seus filmes, inclusive alguns que o trouxeram a Cannes, onde exibe agora um tratado documebtal de ocupação simbólica do patrimônio, o tal "Retratos...", cujo roteiro é de um arrojo notável. Feito de papelão, o reclame publicitário da terceira e menos valorizada aventura de John Rambo não está no lar do diretor do cultuado "Aquarius" (2016) e, sim, num dos acervos que ele visita. Na prática, o que ele faz é provar que, na relação com a cinefilia, toda cidade é um acervo vivo de imagens e, também, um potencial cenário para um "Taxi Driver" particular. Ao repetir seu dispositivo autoral de distribuir sua dramaturgia em segmentos numerados, com partes que dão conta de diferentes núcleos, ele explora a erosão e a resiliência da memória, em diástole e sístoles de um coração cultural que pulsa. Brinca de ator, ataca de narrador e escreve diálogos para nos contextualizar que são da mais pura poesia. O achado: dizer (e provar) que as marquises de salas de projeção são marcadores de tempo. Que engenharia narrativa exemplar!