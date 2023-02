Ruben Östlund presidirá júri de Cannes

O diretor sueco - em foto de Sina Östlund - vai comandar o júri da Palma de Ouro de 2023

RODRIGO FONSECA Aos 48 anos, Ruben Östlund, um sueco nascido na ilha de Styrsö (ao sul de Gotemburgo), hoje em competição pelos Oscars de Melhor Direção e Melhor Roteiro com "Triângulo da Tristeza" ("Triangle of Sadness"), vai presidir o júri do 76. Festival de Cannes, agendado de 16 a 27 de maio na França. Seu filme que está no páreo pela estatueta dourada de Hollywood ganhou a Palma de Ouro, a segunda da carreira do cineasta. Cinco anos antes, ele concorreu com "The Square - A Arte da Discórdia" e foi laureado com o troféu mais cobiçado da Croisette. Ambos os títulos expõem vaidades burguesas e detonam a força dominadora das práticas capitalistas. "Filmo com a certeza de que o capitalismo é cinismo disfarçado de otimismo", disse o diretor em recente entrevista ao Estadão. Exibido na abertura da última Mostra de São Paulo, "Triângulo da Tristeza" adota um cruzeiro de luxo como sua arena. Essa embarcação transporta milionários abastados, um casal de modelos e funcionários afogados em racismo e outras formas de intolerância entram em embates morais e éticos. No leme, há um bêbado: o comandante Thomas (Woody Harrelson). O sucesso do longa - que custou EUR 12 milhões e já faturou US$ 24 milhões - ajuda a mostrar à Academia de Artes Cinematográficas hollywoodiana a relevância de Cannes como um termômetro autoral e a singularidade de Östlund como cronista dos pecados econômicos dos mundo. Consagrado como autor, em seu estilo abrasivo, ele integra o time dez cineastas que conseguiram ganhar duas Palmas douradas. O inglês Ken Loach, o americano Francis Ford Coppola e o austríaco Michael Haneke estão nesse clubinho seleto também. "Meu papel em Cannes será lembrar o júri do papel social do cinema", disse Östlund a Cannes, no memorando de anúncio de sua escolha como presidente da edição deste ano, que deve ter filmes de Lucrecia Martel, Wes Anderson e Nanni Moretti em sua competição oficial.