Sabres de luz brilham nas HQs

Lorde Vader espalha o terror na HQ da saga "Reinado Escarlate"

RODRIGO FONSECA Hoje é a data de celebração do Star Wars Day, efeméride mundial da nerdice, que está sendo celebrada à força total pelos streamings Disney Plus e Star Plus, mas, também, nas bancas com uma enxurrada de boas HQs derivada do universo dos cavaleiros Jedi. A melhor de todas as coletâneas de quadrinhos de SW é "Darth Vader - Reinado Escarlate", com roteiro de Greg Pak. Leonard Kirk, Guiu Vilanova e Raffaelle Ienco se reversam nas ilustrações em que o mais temido dos guerreiros Sith, Lorde Vader, caça uma organização criminosa, avessa ao Império. A Panini é a editora do álbum e traz também para o Brasil o imperdível mangá "As Lendas de Luke Skywalker". É uma aula de ação, com traços inspirados nas artes gráficas nipônicas. Mas o gibi decalcado da série "O Mandaloriano" é quem mais e melhor promete arrancar suspiros, choro e aplausos dos fãs. Foi um golaço da Panini, lançado de carona no comovente último episódio da terceira temporada da série homônimo. Já no ar na Disney +, o regresso da franquia "O Mandaloriano" retrata (com brilhantismo) a luta de seu protagonista, Din Djarin, protetor da criança chamada Grogu, outrora conhecida como Baby Yoda, para restaurar a honra de seu planeta natal, uma terra desértica chamada Mandalore. Com uma ajuda significativa do carisma de seu protagonista, Pedro Pascal, a série virou fenômeno pop, inspirando a indústria de brinquedos e de material escolar a criar objetos com as feições do herói, marcadas por um acinzentado capacete. Mas a consagração do mercenário em terras brasileiras vai se ampliar agora com o apoio da Panini, que acaba de lançar um álbum encadernado com a quadrinização da primeira temporada - que teve episódios exibida na TV aberta no Brasil, via Globo, na pandemia, em 2020. Quem roteiriza os quadrinhos é Rodney Barnes. Os desenhos são de Georges Jeanty, com arte-final de Karl Story.

O ator e cineasta Jon Favreau, o Happy Hogan de "Os Vingadores", que dirigiu "Homem de Ferro" (2008), é o criador deste derivado do universo inaugurado nos anos 1970 por George Lucas, cujo personagem mais exótico é o misterioso Cliente, vivido pelo cineasta alemão Werner Herzog (de "Fitzcarraldo"). Cineastas como Robert Rodriguez e Taika Waititi fizeram parte do time de realizadores da série, assim como a atriz Bryce Dallas Howard e o icônico ator Carl Weathers, o Apollo Creed da franquia "Rocky". Weathers vive o gângster estelar (hoje eleito alcaide) Greef Karga. Mas o gibi da Panini dá uma boa contextualização de quem é quem. Nos EUA, o filme "O Retorno de Jedi" (1983) voltou aos cinemas e está faturando fortunas, na esteira da comemoração de seus 40 anos.