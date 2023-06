Saga 'Transformers' enfim acerta

Dotado da habilidade de gerar ilusões, Miragem ganhou a voz de Douglas Silva, ator e ex-BBB, que fez sucesso em "Cidade de Deus" e na série "Cidade dos Homens" - Fotos: Paramount

RODRIGO FONSECA Raras vezes na história da dublagem brasileira a escolha de um ator famoso na TV, mas cru nas bancadas dos estúdios de voz, para "dobrar" uma superprodução muito esperada deu tão - mas tão - certo quanto a escalação de Douglas Silva como Miragem em "Transformers: O Despertar das Feras" ("Transformers: Rise of the Beasts"), um longa-metragem surpreendente em relação à franquia tão insossa à qual está conectado. Parece que a Paramount "rebootou" todos os cacoetes da saga derivada de uma linha de brinquedos criados em 1984 - vertida em desenho animado no ano seguinte - a fim de deslumbrar o espectador com o prazer do "novo" - e foi um êxito! Que filmaço! Ele esbanja ação, transborda tensão e consegue discutir inclusão de modo preciso, com personagens humanos que despertam mais interesse do que os seres mecânicos em guerra, na Terra dos anos 1990. Shia LaBeouf era o astro da cinessérie em sua gênese, em 2007. Mas ele se perdeu por completo na carreira (e na vida). Seu substituto inicial foi o sempre ótimo Mark Wahlberg, que estreou dois longas nesse universo - em 2014 e 2017 - e chega a ser citado nominalmente numa piada desta nova aventura. Mas ele não trouxe o frescor que o produtor Lorenzo di Bonaventura (de "Constantine") esperava. Agora, em seu lugar entra o brilhante Anthony Ramos, nova-iorquino de origem porto-riquenha. Ele fez "Em Um Bairro De Nova York" (2021), soltando a voz. É tarefa dele encarar Noah Diaz, um ex-militar, perito em engenhocas, que vai ajudar Optimus Prime (no gogó de Guilherme Briggs aqui, e no de Peter Cullen nos EUA) a encarar uma ameaça ancestral.

O guerreiro símio Optimus Primal parte pra batalha em defesa de uma chave cósmica que pode ameaçar a Terra

Na trama, um ser das trevas digno do Sauron de "O Senhor dos Anéis", a quase divindade chamada Unicron, sobrevive de drenar forças vitais de planetas. Para conseguir chegar a eles e comer, ele precisa de uma chave, chamada Transwarp, que se encontra escondida em solo terráqueo por uma raça alienígena chamada Maximals, metade robô, metade animal. Optimus Primal, um gorila robótico (interpretado lá fora pela voz do genial Ron Perlman), encarou o assecla n.1 de Unicron, Scourge (Peter Dinklage, numa atuação vocal de assombrar). A tal chave foi protegida. Mas, nos anos 1990, o tal artefato é encontrado por uma pesquisadora, Elena (Dominique Fishback), e dispara sua energia às estrelas, o que atrai Scourge. Optimus Prime percebe sua vinda e parte pra briga, a fim de deter os invasores. A chegada de um super (e pimpão) reforço, Miragem, um Autobot com poderes de gerar ilusões, faz toda a diferença em sua guerra contra os vilões. O personagem é vivido por Pete Davidson lá fora. Mas foi reinventado sabiamente por Douglas Silva aqui, cheio de malandragem. Primal e sua horda de bichos mecratrônicos se unem a eles, com destaque pra Transformer alada Airazor, na voz da oscarizada Michelle Yeoh. Quem torna essa doideira toda algo bom demais de se ver é o realizador Steven Caple Jr., que foi escalado por Ryan Coogler para pilotar "Creed II", em 2018. Ele impôs seu humanismo aos produtores e renovou o que parecia falido. É um filme que não se rende a algoritmos.