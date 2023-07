San Sebastián no rastro de Tenório Jr.

Animação de Fernando Trueba e Javier Mariscal, "They Shot The Piano Player" será exibido fora de concurso em San Sebastián - Foto: Div - SSIFF

Rodrigo Fonseca Reconstituição histórica, em tons investigativos, do "desaparecimento" do músico Tenório Jr. (1941-1976) numa Argentina assombrada pela ditadura, "They Shot The Piano Player", thriller de animação dirigido pelo oscarizado diretor espanhol Fernando Trueba e por Javier Mariscal, vai ser exibido no 71. Festival de San Sebastián, que ocorre em terras ibéricas de 22 a 30 de setembro. Trueba já fez filmes sobre ídolos do jazz latino ("Calle 54") e sobre o trabalho social do cantor e compositor Carlinhos Brown ("O Milagre do Candeal"). Agora é a vez de exumar um dos mais sombrios crimes dos anos de chumbo. Fora isso, o evento realizador há sete décadas no norte espanhol vai prestar um tributo ao ator Javier Bardem (o que sugere uma projeção da parte II de "Duna" por lá) e homenagear postumamente o cineasta japonês Hiroshi Teshigahara (1927-2001), diretor de "A Mulher da Areia" (1961), com retrospectiva e livro. A lista de concorrentes à Concha de Ouro é forte, e ainda não está 100% completa, podendo incluir um longa brasileiro. Estão no páreo pelo troféu: "L'Île Rouge", de Robin Campillo (França); "All Dirty Roads Taste of Salt", de Raven Jackson (EUA); "La Práctica", de Martín Retman (Argentina); "O Corno", de Jaione Camborda (Espanha); "Un Silence", de Joachim Lafosse (Bélgica); "Ex-Hubands", de Noah Pritzker (EUA); "El Sueño De La Sultana", de Isabel Herguera (Espanha); "MMXX", de Cristi Puiu (Romênia); "Un Amor", de Isabel Coixet (Espanha); e "Puan", de María Alché e Benjamin Naistat (Argentina). Nas próximas semanas serão conhecidos os demais títulos em disputa e as atrações das outras mostras.