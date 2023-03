Sara Gómez ganha o holofote MUBI

A artesão autoral cubana Sara Gómez

Rodrigo Fonseca Ao anunciar suas boas novas para o mês de março, com direito a uma série de concorrentes ao Oscar ("A Separação", "A Primeira Noite De Um Homem", "La La Land") e à trilogia lusa "As 1.001 Noites" (2015), a MUBI promete um espaço em sua grade para a diretora cubana Sara Gómez (1943-1974). No dia 15/3, o www.mubi.com inclui em sua URL a produção que celebrizou a cineasta postumamente: "De Cierta Manera" (1977). Egressa de Guanabacoa, onde cresceu sob a guarda de avós paternos e de tios em uma família ligada à Filarmônica de Havana, ela é um dos pilares da representação feminina no ICAIC (Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos), como uma mirada que partia do registro etnográfico pra construir sua poética inclusiva. Como cineasta revolucionária, a realizadora de "Plaza Vieja" (1961) e "Solar Habanero" (1962) estava preocupada em representar a comunidade afro-cubana, os dilemas enfrentados pelas mulheres de sua pátria e o cotidiano dos setores marginalizados da sociedade. No cinema de Sara, identifica-se os problemas do colonialismo. "Nos documentários de Sara, mostra-se a contribuição da revolução para diminuição das diferenças entre brancos e negros. Porém, ainda assim, a discriminação racial se apresenta como um processo que tem sido longo e lento", destaca o pesquisador Pedro Javier Gómez Jaime, em um trabalho acadêmico sobre Sara. "A cineasta marca em Cuba não apenas um ícone por ser a primeira mulher cubana que se dedicou à realização cinematográfica, mas pelo imaginário que carregam as suas filmações, procurando um mundo democrático trasladando ao cine seu próprio contexto. Seu trabalho possibilita ainda hoje um diálogo entre aspectos de índole ética, tanto quanto outros de índole estética ou política, e logra isto sem se distanciar dos problemas do seu cotidiano. Montava, portanto, suas narrativas cinematográficas utilizando as testemunhas das pessoas nas ruas, nos campos, nos acampamentos de trabalhadores das mais diversas áreas os que coincidiam com as classes populares ou com menor acesso econômico e que por sua vez mostravam o drama do seu mundo fora do alcance do discurso oficial". Nesta quarta, a MUBI, uma plataforma famosa por sua curadoria humanizada, lança o experimento visual "Glass Life", de Sara Cwynar.