Sete filmes impedíveis pra curtir o fim de semana nas plataformas de streaming

O que ver nos streamings daqui até segunda:

MINHA TERRA, ÁFRICA ("White Material", 2009), de Claire Denis: Parte do prestígio que faz a diretora francesa responsável por este longa uma das cineastas mais aclamadas do mundo é a carga de sensorialidade que ela impõe a filmes sempre pontuados por questões raciais, seja o preconceito, seja uma conciliatória harmonia (que sempre expõe o colonialismo). Aqui, uma inflamada Isabelle Huppert encarna a dona de uma plantação de café uma nação africana em risco de um combate armado que luta para preservar seus bens e seus amores. Christopher Lambert vive o marido pilantra da protagonista. Onde ver: MUBI

ESTÔMAGO (2007), de Marcos Jorge: Exibido em Roterdã, na Berlinale e mais uma penca de maratonas gringas, este thriller cômico curitibano que revelou Fabiula Nascimento narra, em dois tempos paralelos, a jornada do migrante Raimundo Nonato (João Miguel) de chef a presidiário. Na cadeia, ele faz de tudo para conquistar a confiança do "xerife" do xilindró, Bujiú, vivido por Babu Santana. Onde Ver: Netflix

CHI-RAQ (2015), de Spike Lee: O diretor de "Faça a Coisa Certa" (1989) deleitou-se nos códigos do filão musical ao rodar esta versão da peça grega "Lisístrata", escrita por Aristófanes em 411 a. C., para a Chicago dos dias atuais. O cineasta retrata uma greve de sexo comandada pela namorada de um traficante a fim de diminuir a violência do local. Lisístrata é interpretada por Teyonah Parris, numa narrativa antirrealista, cheia de elementos gráficos característicos dos idiomas digitais da era I-Phone, Twitter e WhatsApp, que marca a volta de antigos parceiros do cineasta como Angela Bassett, Wesley Snipes (memorável na pele do chefão Ciclope) e Samuel L. Jackson, encarnando o narrador do longa. Onde ver: Amazon Prime

MALIGNO ("Malignant", 2021), de James Wan: Brutalizada pelo marido, Madison Mitchell (Annabelle Wallis) é salva de seu martírio quando a casa onde vive é palco de manifestações aparentemente sobrenaturais. Seu companheiro é morto brutalmente por algo que se manifesta como uma entidade, gerando estática, interferindo nas ondas de som com sua força, abrindo portas de geladeira qual um Poltergeist. Mais adiante, o que parece ser um espírito zombeteiro ganha corpo, com um rosto de monstro. E essa criatura nos garante um thriller de horror de se roer as unhas. Onde Ver: HBO Max

ROBIN HOOD (1973), de Wolfgang Reitherman e David Hand: Malandramente antenada com os contos de fadas e as narrativas de cavalaria, o império de Mickey Mouse resolveu fazer um desenho animado sobre o ladrão que rouba dos ricos para saciar a fome dos pobres numa era - os anos 1970 - em que a marginalidade estava em alta no cinema. Em vez de Erroll Flynn, uma raposa marota viveu Robin Hood, numa luta para devolver o trono da Inglaterra ao Rei Ricardo e impedir que o Príncipe João continue com a abusiva cobrança de impostos. No Brasil, o galã Cláudio Cavalcanti (1940-2013) dublou Robin no filme, que concorreu ao Oscar de melhor canção, com "Love". Onde ver: Disney +

OS 800 ("Ba Bai", 2020), de Guan Hu: Exemplar do chamado "Main Melody", filão patriótico centrado em combates bélicos, este épico tornou-se um dos maiores fenômenos de bilheteria do cinema chinês, ao faturar US$ 461 milhões no ano da pandemia. Em 1937, oitocentos soldados chineses lutam sob o cerco de um entreposto no meio do campo de batalha de Xangai, completamente cercados pelo exército japonês. Onde ver: Paramount Plus

AFTERIMAGE (2016), de Andrzej Wajda: O derradeiro longa-metragem do artesão audiovisual da política na Polônia é uma reconstituição da luta do pintor Wladyslaw Strzeminski (vivido por Boguslaw Linda) para resistir ao claustro do realismo social imposto pela URSS a artistas visuais no pós-guerra. Onde ver: Reserva Imovision