Shyamalan bate à porta da excelência

Dave Bautista liberta os demônios da boa atuação dentro de si ao encarnar Leonard em "Knock At The Cabin" Foto: Estadão

RODRIGO FONSECA Gramaticalmente, "Batem à Porta" ("Knock at the Cabin") - um thriller eletrizante já em cartaz - periga ser o exemplo mais bem-sucedido do uso contínuo de closes, super closes e planos de detalhe da História, no cinema pop. Calca-se em metonímias pra conseguir expressar o horror da intolerância e de seu gêmeo perverso, o fanatismo. M. Night Shyamalan, seu realizador, vem se superando a cada filme, embora dê umas derrapadas (sobretudo em escalação de elenco) em "Tempo" ("Old"), de 2021. Mas, o que ele faz neste regresso às telas é algo da ordem do sublime, no que se remete à estrutura formal de um longa-metragem de suspense, que se propõe a ser intimista. Há a taquicardia de sempre, em seu cinema, que alcançou status de autor prestigiado em 2004, após o lançamento do seminal "A Vila". Porém, existe nele uma perspicácia poética na maneira de tratar da intolerância - assunto sempre caro ao diretor nascido em Pondicherry, na Índia, 52 anos atrás - e de retratar o quanto famílias podem ser signos transcendentais para a ignorância nas relações afetivas. Candidato a blockbuster, como vem acontecendo com tudo o que ele filma desde "Fragmentado" (2017), seu novo filme não gasta tempo com firulas. Já começa febril. Na sequência inicial, uma de suas personagens centrais, a encantadora menininha Wen (Kristen Cui), é abordada por um monstro tipo o de Frankenstein, cuja psiquê é moldada por retalhos de fake news e crenças ardorosas no improvável: o professor e bartender Leonard (Dave Bautista, numa atuação devastadora).

Foto: Estadão

É um choque ver o Drax de "Guardiões da Galáxia" naquele personagem - um ser taciturno, de uma sabedoria catastrofista, digna de pregador religioso - que inunda o retângulo da telona com seu corpanzil. A fotografia saturada - estruturada a quatro mãos por Jarin Blaschke e Lowell A. Meyer - torna a monstruosidade demasiadamente humana de Leonard ainda mais assombrosa. Vale o mesmo para seus acólitos: a enfermeira Sabrina (Nikki Amuka-Bird, numa atuação meticulosa), a chef de cozinha Ardiane (Abby Quinn) e o ex-presidiário Redmond (Rupert Grint). São eles os mensageiros da extinção, mobilizados por uma série de catástrofes naturais que assolam os noticiários - temor já abordado pelo cineasta em "Fim dos Tempos", há 15 anos. A entrada deles no universo de Wen evoca a lembrança cinéfila de "A Quadrilha de Sádicos" ("The Hills Have Eyes"), de Wes Craven, lançado em 1977. Aliás, o clima 70ies se faz notar desde o logo da Universal Pictures, que não é o atual, e, sim, aquele usado em "Tubarão" ("Jaws"), em 1975. É na década de 1970 que os EUA casam entretenimento e alumbramento ético, a partir de ensaios políticos, com mais retidão - e mais êxito comercial. Leonard puxa papo com a serelepe Wen quando a menina está curtindo a vida animal na mata ao redor de uma cabana remota, onde passa férias com seus pais, Eric (Jonathan Groff) e Andrew (Ben Aldridge) - dois personagens com solidez de rocha, apoiados em atuações em estado de graça. Leonard e seus seguidores capturam a garota e seus guardiões legais, que levantam a todo o momento a hipótese de aquela invasão ser um ato homofóbico. Mas Leonard não enxerga assim. Ele recusa preconceitos, embora seu olhar tremule diante da percepção de que Wen é criada por um casal gay.

O casal Eric (Jonathan Groff) e Andrew (Ben Aldridge) com Wen (Kristen Cui) Foto: Estadão

Nervos fisgam quando Leonard exige que um de seus três reféns mate um de seus pares. Esse assassinato não seria um crime, e, sim, um gesto sacrificial em imolação da Humanidade, a fim de cessar as hecatombes bíblicas anunciadas pelos telejornais. Cada hecatombe dessa eleva a adrenalina em nossas veias, com Shyamalan esbanjando seus dotes hitchcockianos de usar a sugestão em vez de apelar para expressões gráficas sanguinolentas. Sem se deslocar um segundo que seja da claustrofobia vetorial naquele espaço de tensão, o cineasta, no auge de sua maturidade artística, abre afluentes narrativos no seu rio de pavor, nos quais explora momentos do passado de Eric e Andrew. Momentos nos quais o amor de ambos contém todas as bestas-feras da homofobia que latem contra seu benquerer. Um dos momentos, a adoção de Wen, é de abrir torneiras de lágrimas na plateia. Isso se o espanto deixar.

Aos 52 anos, o indiano radicado na Filadélfia Manoj Nelliattu (M. Night) Shyamalan presidiu o júri da Berlinale em 2022 Foto: Estadão

Em uma palestra que concedeu na TV Globo, em 2015, Shyamalan explicou bem o que espera da arte: "O inusitado". Na época, ele veio lançar o seriado "The Wayward Pines", hoje em cartaz na plataforma Star +, e deu uma palestra no Projac sobre a arte de dirigir enredos pautados pelo medo e pela fantasia. Essa pauta fez dele um campeão de bilheterias e lhe deu fama, consagrada com sua escolha para presidir o júri da Berlinale (o Festival de Berlim) em 2022. Fama que ele conquistou com "O Sexto Sentido" (1999) mas chegou a perder, por um longo e doloroso período, passando uma década distante dos aplausos, entre 2006 e 2014, até conseguir se reinventar. Reinvenção é uma arte na qual ele é um mestre. Depois de ter caído em desgraça com o injustiçado "A Dama na Água" (2006), ele amargou cerca de dez anos da mais peçonhenta rejeição até se recriar a partir da televisão, com o já citado "Wayward Pines" (2015), apoiado no carisma de Matt Dillon. Ali, após uma fase de blockbusters aos quais o público tinha a mais dura indiferença (tipo "After Earth"), ele redescobriu o prazer de filmar com baixo orçamento e pura liberdade. Foi essa a sua realidade em "A Visita" (2015), um exercício autoral da carpintaria do susto, com o qual ele redescobriu as manhas do terror. Manhas que ficam mais bojudas com "Batem à Porta". O ano começa bem para o diretor e pra nós, seus fãs. No Brasil, Guilherme Lopes emprestou seu vozeirão ao inspirado Bautista, na versão dublada.