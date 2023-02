'Sideral' decola na telona do IMS

Foto: Estadão

RODRIGO FONSECA Inundado pela beleza de "Perlimps", em projeção às 14h, o Instituto Moreira Salles (IMS) do Rio de Janeiro, na Gávea, dedica sua tarde deste sábado, a partir das 16h30, a uma espetacular sessão de curtas-metragens que tem como destaque o premiadíssimo filme potiguar que, por um triz, não concorreu ao Oscar 2023: "Sideral", de Carlos Segundo. Professor na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, o cineasta vive uma fase de apogeu, pois ganhou o prêmio principal da mostra Corti d'Autore, do Festival de Locarno, na Suíça, no ano passado, com "Big Bang". Na sessão desta tarde, organizada por um time curatorial encabeçado pelo realizador pernambucano Kleber Mendonça Filho ("O Som Ao Redor"), o curta de Carlos estará muito bem acompanhado, ao lado de "A Gente Acaba Aqui", de Everlane Moraes, e "O Dia Estrelado", de Nara Normande.

Fragmentos de "A Gente Acaba Aqui", de "O Dia Estrelado" e do curta de Carlos Segundo Foto: Estadão

Filmado nas cidades de Natal, Ceará-Mirim e Parnamirim, "Sideral" junta ecos de sci-fi com uma forte crítica social, sobretudo na observação do papel da mulher numa sociedade ainda marcada pela opressão. Na trama, o Rio Grande do Norte serve de polo pro lançamento de um foguete brasileiro está prestes a acontecer. Um casal mora com os dois filhos perto do centro espacial. Ele é mecânico, enquanto ela é faxineira. Porém, a mulher sonha com outros horizontes. Também se olha para o universo que nos cerca em "Big Bang", no qual um técnico de fogões acredita destruir tudo aquilo em que ele penetra. "Acredito que a força de 'Sideral' se encontre justamente no fato de falar de um Brasil que está para além desses últimos desastrosos e violentos seis anos", disse Carlos Segundo ao Estadão. "De fato, com a ascensão de um governo ultradireitista, cuja insensibilidade humana é a marca maior, acabamos por posicionar o filme nesse lugar de quase contraofensiva. Mas a misoginia e o patriarcalismo que o filme apresenta é uma marca histórica do país. E esse foi um dos motivos, por exemplo, da escolha da cor do filme, a tentativa de posicioná-lo em um não tempo".

p.s.: Falando de expressões artísticas avessas à misoginia e a ranços patriarcais, dá um pulo no Estação NET Rio esta noite e se deixe dragar pela força da natureza chamada Patrícia Niedermeier, num dos redemoinhos que a atriz e diretora carioca cria a cada sábado, às 21h30, ao encenar "Maya". É um experimento anfíbio - metade teatro, metade vídeo - definido como "peça/ filme". Sua inquietação gera transcendências coletivas e pavimenta a estrada híbrida que ela vem construindo com tijolos das artes cênicas, da dança e do cinema. Sua narrativa celebra o legado ritualístico da cineasta Maya Deren (1917-1961), responsável por jiras potentes como "Tramas do Entardecer" (1943) e "Witch's Cradle" (1944). O espetáculo sobre ela, escrito por Joaquim Vicente, sob a consultoria do crítico Filippo Pitanga, consagra a estética mística de Deren e clama a atenção do público pra realizadoras que construíram a linguagem audiovisual.

p.s.2: Se você é fã de HQs, não perca "O PROCURADOR", de Gianfranco Manfredi e Pedro Mauro. É um faroeste antológico, da pena do criador do herói Mágico Vento. O roteiro parece um filme de Sergio Leone: vindo de Nova York, o cavalheiro inglês James Jennings chega ao Texas a serviço de um grande escritório de advocacia para o qual trabalha como procurador, apesar de desgostar da vida burocrática. A elegância de sua polidez e vestimentas contrasta com a crueza dos moradores da cidade de Big Bend. Mas o que ninguém imagina é que, por trás da educação e dos modos distintos, há um implacável atirador, capaz de chegar às últimas consequências para proteger seus clientes. Sai aqui pela Pipoca & Nanquim.