Sobrevida para Kal-El nas bancas

Superman em sua versão medieval na HQ que a Panini lança em terras brasileiras em abril - @Reprodução - DC Comics

RODRIGO FONSECA Depois das três indicações ao Oscar para "The Batman" e da escalação de Michael Keaton pra ser o Bruce Wayne grisalho, de universos paralelos, em "Flashpoint", a visibilidade do Homem-Morcego anda em alta, nas telonas e mesmo nas lojas especializadas em HQs, mas já há uma reação do Superman à vista, a julgar pela quantidade de (bons) novos títulos do herói. Sem contar o trabalho impecável que a Panini Comics vem fazendo no Brasil de reeditar suas mais notáveis tramas em encadernados. Em abril, a editora vai lançar o magistral "Cavaleiros das Trevas de Aço", uma reinvenção de seus personagens mais famosos, levados à Idade Média. No enredo, o mundo medieval será mudado para sempre quando uma nave espacial cai na Terra, vinda de um planeta condenado: monarcas morrerão, reinos surgirão e o que parecia o fim do mundo para muitos... vai ser apenas um recomeço! É um épico de fantasia do roteirista Tom Taylor, com arte de Yasmine Putri. É um Superman com ares de paladino, como num jogo de RPG à la "Dungeons & Dragons". Coube ainda à Panini emplacar o imperdível gibi "Os Melhores do Mundo", que oferece um caminho novo pro Homem de Aço, numa dobradinha com o guardião de Gotham City. A edição n.4, hoje à venda, tem até o Lanterna Verde n. 1 da Terra, Hal Jordan, no meio das super peripécias de Clark Kent. Nas livrarias, há um reforço à vista para a popularidade de Kent, com a chegada do álbum encadernado "Os Homens do Amanhã". O roteiro de Geoff Johns e arte de John Romita Jr. e Klaus Janson. Fora isso, em maio, a Panini lança o esperadíssimo "Superman '78", uma divertida releitura visual do legado de Krypton com base na estética do fenômeno de bilheteria lançado por Richard Donner em 1978. É um tributo ao ator Christopher Reeve, morto em 2004, com roteiro escrito por Robert Venditti (que reinventou a revista "Gavião Arqueiro") e arte de Wilfredo Torres. Sua trama narra a gênese do vilão Brainiac, com seus poderes telepáticos, retratando Lex Luthor a partir das feições de Gene Hackman, como se via no fim dos anos 1970. Esse título chega nas lojas em maio, mas já está em fase de encomendas, na internet. Na revista mensal da "Liga da Justiça" - essa já ao alcance dos DCnautas brasileiros, é possível encontrarmos o Superman este mês, ao lado da Legião dos Super-Heróis, equipe egressa do futuro.

Visual do herói dos anos 1970 é retomado em nova - e vintage - série de HQs - @Reprodução - Panini

Este mês, no resgate que a Panini tem feito dos cults do kryptoniano, rola "A Corrida do Século", narrando uma disputa entre Kal-El e o Flash, com Dan Jurgens na equipe criativa. Já está à venda no https://panini.com.br/ o encadernado "Grandes Tesouros da DC: Superman vs. Mulher-Maravilha", resgatando um roteiro de Gerry Conway, desenhado por Jose Luis Garcia-Lopez. Lá fora, nos EUA, na revista "Action Comics", há uma reunião da família Super, com várias heroínas e heróis inspirados pelo S de "esperança" (em língua kriptoniana) no peito do Homem de Aço. Esse material chega por aqui, via Panini, em breve.

Tem John Romita Jr., um deus do desenho, na arte do álbum "Os Homens do Amanhã" - Reprodução do site https://panini.com.br/

