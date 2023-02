Stallone ganha reality show em família

O eterno Rambo vive um mafioso em "Tulsa King", hoje na grade da Paramount + Foto: Estadão

RODRIGO FONSECA Lançado no Brasil no Natal, "Tulsa King" deu certo e transformou o mafioso Dwight Manfredi, aka O General, num "bicho solto" da cultura pop, ampliando o rol de personagens lendários de Sylvester Stallone, hoje no ar na grade da MUBI com "Rambo: Programado Para Matar" (1982). Mas o seriado com Manfredi, que já caminha para uma segunda temporada, estreitou os laços do ator com a plataforma Paramount+. O streaming acaba de anunciar uma série documental com o eterno Rocky, "A FAMILIA STALLONE". Sua dramaturgia registra o dia a dia do ator com sua mulher, a modelo Jennifer Flavin, e com suas filhas, Sophia, Sistine e Scarlet. É uma espécie de BBB hollywoodiano, um "Big Brother Balboa". Prestes a regressar à telona com "Os Mercenários 4", Stallone está disposto a abrir sua casa para as câmeras e mostrar o papel que ele considera o mais importante da sua vida: o de pai. A nova série estrelada por Jennifer, Sophia, Sistine e Scarlet, oferece ao público um lugar à mesa de uma das famílias mais famosas de Hollywood. Promessa de bom humor, esse projeto é produzido pela MTV Entertainment Studios e pela Bunim-Murray Productions. Vale lembrar que o diretor Derek Wayne Johnson (de "John G. Avildsen: King of Underdogs") fez um .doc brilhante sobre o irmão de Sylvester, o cantor Frank Stallone. O longa se chama "Stallone; Frank, That Is". Derek rodou ainda "40 Years of Rocky: The Birth of a Classic".