Sucesso na TV, 'Luther' chega em março à Netflix, agora em longa-metragem

"O Cair da Noite" marca a volta do tira celebrizado na TV por Idris Elba Foto: Estadão

Rodrigo Fonseca É avassalador o trailer de "Luther: O Cair da Noite" ("Luther: The Fallen Sun") que entra na grade da Netflix no dia 10 de março, resgatando o personagem imortalizado na TV inglesa por Idris(sa Akuna) Elba, ator britânico cujo pai vem de Serra Leoa e a mãe de Gana. Um dos seriados de maior sucesso da BBC na década da passada, o thriller sobre o detetive John Luther, devotado à caça a psicopatas, já foi exibido por aqui em diferentes streamings. Sua versão cinematográfica narra a luta do agressivo policial contra um assassino de psiquê alquebrada, tendo Andy Serkis no elenco. A direção é de Jamie Payne (de "Hospital New Amsterdam" e "Outlander") que trouxe para o elenco Cynthia Erivo (indicada ao Oscar por "Harriet"). A trama começa com Luther na prisão, detido por um delito que não cometeu. Cabe a ele escapar e correr atrás de um serial killer ameaçador. Mas a polícia está em seu encalço.

Presente na grade da HBO Max como o assassino Bloodsport em "O Esquadrão Suicida", Elba hoje é um símbolo das lutas raciais em prol das populações negras radicadas em grandes (e excludentes) metrópoles. É esse o assunto do único longa-metragem que ele dirigiu até hoje: "Raízes de Sangue" ("Yardie"), lançado em 2018 no Festival de Berlim, mas nunca projetado comercialmente nas salas de exibição do Brasil. Por aqui, o filme teve uma brevíssima passagem pela TV a cabo e não se encontra, com facilidade, nas plataformas digitais da streaminguesfera, mesmo sendo assumidamente inspirado em "Cidade de Deus" (2002). Sua fonte é o romance homônimo de Victor Headley sobre a realidade de adolescentes negros marcados pelo crime em duas nações distintas, unidas pela língua inglesa.