Sylvio Gonçalves, um artesão do roteiro

Autor de sucessos de bilheteria como "SOS - Mulheres ao Mar", Sylvio Gonçalves dá palestra de roteiro hoje no Festival de Vassouras - Foto: Vnícius Vellys

RODRIGO FONSECA Passear pelo currículo de roteiros escritos por Sylvio Gonçalves é contabilizar cifras altas, de bilheteria ou de horas gastas diante das plataformas de streaming."Em termos de bilheteria, meus maiores números de cinema até hoje foram os dois 'S.O.S. Mulheres ao Mar' e 'É Fada', que ficaram na faixa de entre um milhão e seiscentos e um milhão e novecentos mil espectadores. No streaming, 'Ricos de Amor' foi bem-sucedido o bastante para termos sido convidados a realizar a parte 2, a primeira continuação de filme original brasileiro da Netflix", orgulha-se o roteirista, que tem a tarefa de destrinchar as manhas da escrita para cinema, para TV e para plataformas esta tarde no Festival de Vassouras, maratona iniciada na sexta no Vale do Café, no Rio de Janeiro, bombada de filmes de peso. Às 14h30 desta segunda, ele ministra uma aula sobre a arte do roteiro, ciente da responsa recente que teve ao escrever (com Ulisses Mattos) o esperadíssimo "Mallandro: O Errado Que Deu Certo", previsto para 2024. Na conversa a seguir, ele faz uma análise de como o Brasil vem escrevendo na telona, com base em sua perspectiva sempre humanista, cheia de graça, mas também de afetividade.

"Mallandro: O Errado Que Deu Certo" foi escrito por Sylvio com Ulisses Mattos, e se candidata ao sucesso de bilheteria em 2024 - Foto: Fabio Bouzas

Você é hoje um dos roteiristas mais prolíficos do país. O que demarca a força do roteiro brasileiro e onde está sua fragilidade? Sylvio Gonçalves: O Brasil é um país com uma forte base em dramaturgia. Não nos damos conta disso, mas, qualquer que seja nossa geração, crescemos vendo diariamente conteúdo audiovisual criado por brasileiros para brasileiros, falando nossa língua e abordando nossa cultura, problemas e desafios em comum. Entram aí desde as telenovelas, que produzimos desde os anos 1950, até os programas curtos de humor, que floresceram nos últimos 20 anos na nossa Internet. Porém, para a produção cinematográfica, essa experiência da televisão e da Internet nos educa ou para narrativas longas e contínuas, com cenas fortemente naturalistas e pouco econômicas em diálogos, ou para esquetes dotados de notável concisão, mas pouca conexão entre cenas. Assim, muitos roteiristas iniciantes acabam herdando vícios narrativos, como diálogos longos e excessivamente positivos ou interconexão frágil de cenas. O roteiro para cinema nos exige uma narrativa dinâmica, com diálogos que precisam aparentar ser realistas, mas, na verdade, são dotados de grande objetividade; e de forte conexão entre cenas, com ganchos que mantenham o espectador continuamente interessado em acompanhar o fluxo narrativo.

Que percursos profissionais roteiristas em formação devem trilhar para consolidar um olhar no processo criativo? Sylvio Gonçalves: O conselho mais útil que posso dar a um roteirista jovem e/ou iniciante é assistir a muitos filmes, de todas épocas e estilos, e, sempre que possível, ler e analisar roteiros, de preferência de filmes já produzidos. Nossas principais ferramentas de linguagem são estrutura narrativa, formatação e gramática cinematográfica. Para aprendê-las, nada substitui a educação formal. Temos no Brasil ótimos cursos universitários de cinema e cursos livres presenciais e remotos ministrados por profissionais da área. Também é importantíssimo ler e estudar livros de dramaturgia de roteiro. Temos excelentes obras traduzidas no Brasil, bem como livros de autores nacionais. Uma vez tendo dominado essas ferramentas básicas, recomendo ao roteirista jovem e/ou iniciante que pratique diariamente a redação de roteiros.

Como você avalia o tipo de cinema comercial que se faz hoje no Brasil? Que gêneros a gente alcança e em quais a gente patina? Sylvio Gonçalves: O cinema brasileiro sempre viveu de ciclos, e sempre à mercê das flutuações da nossa economia. Mas ao longo de todos os períodos do nosso cinema, a comédia sempre foi o gênero que se comunicou de forma mais eficaz, consistente e comercial com o nosso público. Se por um lado isso é negativo, por nos afastar dos considerados gêneros de nicho (como infantil, horror e suspense), por outro, o filão cômico tem a vantagem de ser um gênero "guarda-chuva" à sombra do qual existem numerosos subgêneros. Nele cabem comédia romântica, juvenil, de costumes, familiar, ácida, etc. Ela ainda é germinada em outros gêneros, como os citados fantástico, horror e suspense. Basta lembrar que duas das comédias de maior sucesso de nosso cinema, "Se Eu Fosse Você" Um e Dois, do Daniel Filho, são híbridos de comédia e cinema fantástico. Nos últimos anos, eu tenho acompanhado com grande entusiasmo filmes de horror brasileiros, como "O Animal Cordial" e "Morto Não Fala", e ficções científicas como "Divino Amor" e "Medida Provisória", filmes excelentes que falam bem aos seus públicos de nicho. Considero importantíssima uma política cultural de incentivos a filmes de gênero. As indústrias audiovisuais mais fortes do mundo têm como um dos seus pontos fortes o investimento em variedade de gêneros.

Sua carreira é prolífica porque seu trabalho é precedido de bons resultados em circuito. É um trabalho em que se destaca seu humanismo, na luta para fazer rir sem esquecer dos conflitos afetivos de suas personagens. Quantos filmes e séries vocês já fez? Sylvio Gonçalves: Eu escrevo para audiovisual desde minha primeira faculdade, Jornalismo. Quando cursei Cinema, realizei curtas, mas só fui entrar profissionalmente na área em 2007, com o longa "Sem Controle", um thriller dirigido pela então também estreante Cris D'Amato. Em 2011 eu participei da equipe de redação da série "As Brasileiras", criada pelo Daniel Filho para a Rede Globo, tendo participado de seis de seus 22 episódios. Ao todo, entre filmes dos quais fui roteirista principal ou colaborador, tenho mais de 15 projetos filmados. E, claro, também tenho um bom número de projetos abortados, aguardando recursos para produção, em desenvolvimento ou em finalização. Dois acabam de ser lançados em streaming - "Ricos de Amor 2", na Netflix, e "Um Ano Inesquecível: Verão", no Amazon Prime; ambos redigidos com os parceiros frequentes Bruno Garotti e Maíra Oliveira. Para os próximos meses, mais dois roteiros de longa serão lançados em cinema: "Mallandro: O Errado Que Deu Certo", de Marco Antônio, escrito com Ulysses Mattos, que já tem data de lançamento em janeiro; e "Morando com o Crush", comédia romântica infanto-juvenil original minha, que foi dirigido por outro querido, Hsu Chien, e estreará em algum momento de 2024.