Tchaikovsky nos acordes da Imovision

Rodrigo Fonseca Sempre fiel ao empenho de trazer o melhor do cinema autoral produzido na Eurásia pro Brasil, a Imovision, de Jean Thomas Bernardini, marcou para 30 d março a estreia brasileira do belo "A Esposa de Tchaikovsky" ("Zhena Chaikovskogo"). Quem assina a direção é Kirill Serebrennikov ("Verão"). O filme iniciou sua travessia pelas telas em Cannes, em maio, na briga pela Palma de Ouro. Teve projeções elogiadas aqui na Mostra de SP.

No longa, a atriz Alyona Mikhailova vive Antonina Miliukova, uma jovem e aguerrida aristocrata. Brilhante, ela poderia ter tudo o que quisesse, no entanto, seu único desejo é se casar com Pyotr Tchaikovsky (Odin Lund Biron). O motivo pelo qual o compositor aceitará essa união será para acabar de uma vez por todas com os rumores sobre ele, acerca de sua orientção sexual. Sem sentir amor e culpando-a por seus infortúnios, Tchaikovsky tenta se livrar de sua esposa de qualquer forma. Consumida pelos sentimentos por ele, Antonina decide suportar e fazer o que for preciso para ficar com o seu grande amor.