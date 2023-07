'Tela Quente' vai jogar 'Sonic' com o Brasil

Dublado no Brasil com genialidade por Manolo Rey, o ouriço azul da SEGA faturou cerca de US$ 320 milhões em sua bilheteria mundial, em 2020 - Fotos: Courtesy Paramount - © 2019 Paramount Pictures and Sega of America, Inc

RODRIGO FONSECA Diante do mastodôntico sucesso de "Super Mario Bros. - O Filme", com US$ 1,3 bilhão nas bilheterias, configurando-se como a maior arrecadação em venda de ingresso no mundo em 2023, Hollywood está afoita por novos games pra chamar de seu e leva-los à telona, o que torna "Alex Kidd", "Streets of Rage" e "Shinobi" potenciais atrações, pois todos foram popularizados pelos consoles da Sega. Foi essa desenvolvedora japonesa de jogos que nos deu o ouriço Sonic, que, nesta segunda-feira, vai ampliar seu séquito de fãs na "Tela Quente" da TV Globo, às 22h25. Criado no Japão, em 1990, por Naoto Ohshima e Yuji Naka, o ouriço azul vai invadir a TV aberta dublado por Manolo Rey. Embora tenha sido atropelado pela pandemia quando estava no auge de sua arrecadação em circuito, o filme de 2020 - dirigido por Jeff Fowler a partir de um orçamento de US$ 85 milhões - faturou US$ 319 milhões nas salas de exibição. Sua continuação, lançada no ano passado, arrecadou US$ 405 milhões. Ambas trazem Jim Carrey como vilão, o Dr. Robotnik, que recebeu a voz de Tatá Guarnieri na versão brasileira. Na trama que a Globo exibe amanhã à noite, Sonic, um ser de um planeta de criaturas animais com superpoderes, é abandonado ainda guri na Terra. Ele vai encontrar um lar na casa do xerife Tom (James Marsden) ao correr pelas ruas de Montana, onde ele é patrulheiro. A presença desse ser no planeta acaba atraindo as atenções de um cientista abilolado, Robotnik, que deseja se apoderar da super velocidade do ouriço.