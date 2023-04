Tem 'Decisão de Partir' na Amazon Prime

Trama de mistério e de justiçamento rege a premiada narrativa de "Decisão de Partir", de Park Chan-Wook - Fotos de © 2022 CJ ENM Co., Ltd., MOHO FILM. ALL RIGHTS RESERVED

Rodrigo Fonseca Badalado neste momento por conta de sua parceria com Fernando Meirelles na direção na minissérie "The Sympathizer", pra HBO, o artesão autoral sul-coreano Park Chan-Wook foi esnobado no Oscar com seu "Decisão de Partir", thriller eletrizante pelo qual ele ganhou a láurea de Melhor Realização no Festival de Cannes de 2022. Há uma expectativa de que ele vá pra Croisette este ano, como jurado. Mas ainda não é uma certeza. Sabe-se apenas que seu mais recente longa-metragem já pode ser alugado na streaminguesfera, via Amazon Prime. O êxito dessa produção integra um período de bonança para o cinema da Coreia do Sul, que hoje se destaca na Netflix com "Kill Bookson", de Byun Sung-hyun: Que montagem delirante tem esse thriller de ação à moda "Round 6". Sua trama acompanha a dupla jornada de Gil, vivida por Jeon Do-yeon, atriz laureada em Cannes, em 2007, por "Sol Secreto". Ao mesmo tempo em que gasta energia cuidando de sua filha "aborrescente", ela se desdobra em contratos nada simples de empreitada em sua profissão não oficial: matadora de aluguel. A decisão de não cumprir uma dessa missões faz dela um alvo, garantindo à plateia jorros de adrenalina. Contínua, a tensão que se espalha por "Decisão de Partir" ("Decision to Leave" / "Heojil Kyolshim") é similar. O longa devolveu a Chan-Wook uma consagração há tempos ofuscada por seus conterrâneos. O sucesso interplanetário de "Parasita" e a igreja que se formou em torno da obra de Hong Sang-soo, louvando-o como um deus, tiraram holofotes do realizador de 59 anos que, há duas décadas, garantiu à Coreia do Sul um papel de protagonista no planisfério cinéfilo ao conquistar o Grande Prêmio do Júri em Cannes com "OldBoy", em 2004. Esse longa estonteante chegou a ser (bem) refilmado por Spike Lee, com Josh Brolin e Samuel L. Jackson, embora sem o mesmo sucesso do original. Nos anos seguintes, o realizador confirmou seu talento com "A Criada" (2016) e de "Sede de Sangue" (Prêmio do Júri em Cannes, 2009). Há 18 anos, na Croisette, um júri presidido por Quentin Tarantino ficou boquiaberto ao longo da sessão de "OldBoy" com a saga de revanche de um homem que passa 15 anos confinado, sem saber o motivo, e parte do cárcere para uma revanche, com um martelo em punho. Sua cruzada justiceira rendeu ao cinema algumas das sequências de ação mais estilizadas (e impressionantes) já filmadas, que influenciaram franquias atuais como "John Wick". É esse virtuosismo que Chan-Wook repete em "Decisão de Partir". Em seu enredo, um policial (Park Hae-il) investiga um assassinato, com a ajuda da viúva da vítima, (Tang Wei), mas acaba se apaixonando por sua aliada, que, inicialmente, aparece como suspeita e tem reincidência de maridos mortos.