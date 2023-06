The Flash dispara nas bancas e nas telas

"A Guerra De Um Minuto", com traço de Roger Cruz e texto de Jeremy Adams, é a pedida do momento da Panini à espera do novo filme do herói, com Ezra Miller - @Imagens: Panini Comics

RODRIGO FONSECA Às vésperas da estreia "The Flash" em circuito, com o polêmico Ezra Miller no papel principal, o Velocista Escarlate ganha espaço nobre nas bancas, por meio do empenho da Panini Comics em manter as HQs da DC ativas no Brasil. "A Guerra de Um Minuto", com roteiro de Jeremy Adams e desenhos de Roger Cruz, é a primeira dessas publicações. Tem ainda o álbum "Flash Especial", com material de 2016 e 2022. Sua narrativa explora o fato de ter sido uma época bizarra para Wally West e sua companheira, Linda Park. Seus filhos estão recuperando os poderes, Wally está saltando entre dimensões e Linda está lidando com o misterioso surgimento de um superpoder. Quando ela começa a pesquisar para seu próximo livro, Wally aparece para passar um tempo com ela, e o casal acaba em uma aventura inesperada. Pra piorar a Galeria de Vilões se torna a lei em Central City e promete livrar a cidade de seu vigilante. O mascarado superveloz ganha ainda espaço num quadrinho batizado de "O Homem Mais Rápido Do Mundo", cujo time criativo reúne Jason Howard, Juan Ferreyra, Kenny Porter e Ricardo Lopez Ortiz. Seu foco é ser uma espécie de prólogo pro longa-metragem dirigido por Andy Muschietti, com direito a uma participação do Batman de 1989, com Michael Keaton no papel de um Bruce Wayne sexagenário.

Vale a pena uma olhada na saga do Flash, feita por Mark Waid, além de uma atenção na saga "A Morte de Íris West", que sai entre nós em capa dura. Existe ainda uma animação incrível com o personagem na grade da HBO Max: "Lego Super-Heróis DC: O Flash", dirigido por Ethan Spaulding, com vilões com o professor Zoom e o Capitão Bumerangue. Desde 2014, a The CW Network distribui pelo mundo um seriado do herói surgido no gibi "Showcase" n.4 (outubro de 1956), criado pelo roteirista Robert Kanigher e pelo desenhista e editor Carmine Infantino, com Grant Gustin no papel principal. Antes, em 1990, John Wesley Shipp viveu o Flash em 22 episódios de uma série que chegou aqui em 1991, com Hélio Ribeiro dublando o protagonista.

Álbum narra o prólogo da trama do longa com o Velocista, tendo uma participação do Batman na trama - Reprodução: Panini

p.s.: Não é de hoje que o conceito de família se expandiu, se diversificou, e suas múltiplas configurações estão presentes e felizes na sociedade. Mas quem foge do modelo considerado tradicional sempre encontra alguns (ou muitos) desafios. O autor e novelista Walcyr Carrasco escreveu o livro "Meus 2 Pais" para falar desses desafios e mostrar para crianças a importância de aceitar as diferenças. A obra ganhou agora adaptação integral para os palcos, em espetáculo realizado pelo ator Pedro Monteiro, com direção de Cesar Augusto, em cartaz no Centro Cultural Futuros - Arte e Tecnologia (antigo Oi Futuro), no Flamengo. As sessões são, aos sábados e domingos, às 16h.

p.s.2: Muito se sabe sobre os grandes nomes masculinos do período da independência, mas a história não nos deixa mentir que foi por influência de uma mulher que o Brasil se tornou uma Nação. Mais do que influenciar os bastidores da independência, Leopoldina foi a primeira mulher a ocupar um cargo executivo no Brasil, quando se tornou princesa regente, durante um afastamento de Dom Pedro I. A segunda mulher a ocupar o alto cargo executivo no Brasil só aconteceu quase 200 anos depois, com a chegada de Dilma Roussef ao Palácio do Planalto. Isso mostra quão vanguardista Leopoldina foi. Disponível para ser assistido no horário em que o espectador preferir, entre 31 de maio e 30 de junho de 2023, "Leopoldina" mostra as diferentes faces desta mulher à frente do seu tempo. A peça tem acesso gratuito pelo site https://linktr.ee/leopoldinateatro. O projeto foi contemplado no edital Retomada Cultural RJ 2, da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro e Governo do Estado do Rio de Janeiro.