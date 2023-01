'Tirailleurs' leva Omar Sy à I Guerra

Omar Sy encarna Bakary, um senegalês forçado a lutar nas trincheiras da I Guerra em nome da França

RODRIGO FONSECA Ao longo de uma semana em cartaz, "Tirailleurs" ("Father & Soldier" em inglês), o mais recente exercício do astro Omar Sy pelas veredas do drama, contabilizou 456.751 ingressos vendidos só em terras francesas, e segue com filas colossais nas salas exibidoras de Paris. Com direção de Mathieu Vadepied, essa imersão na I Guerra foi exibida na abertura da mostra Un Certain Regard do Festival de Cannes, em maio, e se confirma, agora, como um ímã de bilheterias. Sy chega aos 45 anos no próximo dia 20 consagrando-se uma vez mais como um mobilizador de multidões, como fez em "Intocáveis" (2011). A trama se passa nas trincheiras, nos anos 1910. Ele vive Bakary, um senegalês que se enfronha nos fronts de batalha pra salvar seu filho, um adolescente, que foi recrutado à força pelas tropas francesas em 1917. "O que me atrai nessa linha de histórias é a possibilidade de discutir o que significa para uma pessoa negra nascida na África vestir uma farda em nome de um país como a França. Estive em outros filmes que também mostram essa obrigatoriedade servil que foi imposta a populações negras. Tento entender a cabeça de pessoas forçadas a lutar por um continente que não é o seu", disse Sy ao P de Pop em 2020, em meio às filmagens dessa produção de Vadepied. Fortíssima, a adesão de pagantes a "Tirailleurs" - que deve estrear no Brasil entre março e junho - alimenta as apostas da Unifrance (órgão governamental responsável por cuidar do audiovisual em Paris, Nice, Marselha e arredores) na expansão internacional de seus longas de tom pop ao longo de 2023. Parte da carteira de potenciais blockbusters da pátria de Truffaut será conhecida a partir deste sábado em um dos mais concorridos fóruns de debate sobre o futuro da produção cinematográfica no mundo: o Rendez-Vous Avec Le Cinéma Français. Em sua 25ª edição, o evento é realizado anualmente em Paris, em janeiro, e vai usar sua edição de 2023, agendada de 14 a 17 de janeiro, a fim de pensar estratégias para ampliar a venda de ingressos em um dos mais importantes mercados produtores e exibidores da Europa e de todo o mundo.