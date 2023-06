Travessias, lutas e canções de Miúcha animam .doc que faz sucesso no exterior

Cartaz do longa de Liliane Mutti e Daniel Zarvos que estará no In-Edit BR, em SP - Cartaz: Festival do Rio, Acervo pessoal

RODRIGO FONSECA Ao fim de uma das projeções de "Miúcha, A Voz da Bossa Nova" no Festival do Rio, um casal que saía da exibição garganteou um "Mas que filme gostoso, hein?", como forma de saudar o contentamento gerado pelo engenho narrativa de dois diretores em sinergia poética plena: Liliane Mutti e Daniel Zarvos. No exterior, os portugueses acabaram de provar deste quitute sonoro. O longa foi laureado com o prêmio de Melhor Longa de Música no IndieLisboa, em 6 de maio. Agora, segue para o "In-Edit BR" que acontece em São Paulo no dia 17 de junho. Nessa apresentação paulistana, haverá debate com a diretora e roteirista Liliane Mutti, após a sessão. O longa-metragem também ganhou a premiação de Melhor Filme do In-Edit, realizado no México, em abril. Lirismo é a força que impulsiona Liliane e Daniel ao mostrar Miúcha como anti-musa da Bossa Nova, que perpassa os anos 1960 e 70 enfrentando as dores e as reviravoltas do sonho de se tornar cantora. Em sua jornada, convive com os chamados "grandes homens": é mulher de João Gilberto, pupila de Vinícius de Moraes, irmã de Chico Buarque, companheira de Tom Jobim, a voz que acompanha o sax de Stan Getz, intérprete ao lado de Pablo Milanés. Em ritmo de road movie, entre Nova York, Paris, Cidade do México e Rio de Janeiro, o filme costura imagens revelando os percalços de ser uma mulher latino-americana no showbiz internacional. Travessias da cantora são recriadas por meio de suas cartas, diários, filmes em Super 8 e seus próprios desenhos em aquarela, que foram animados para o filme. Um imenso arquivo pessoal ilustra a primeira cinebiografia da artista, que conviveu de perto com ícones da cultura brasileira. A narração do filme, na voz marcante da própria Miúcha, é intercalada por leituras de epístolas trechos dos já citados diários feitas pela brilhante atriz (e sobrinha da cantora) Silvia Buarque.Qual é o desafio de se fazer uma narrativa documental no Brasil com as dificuldades de direito autoral musical e com o desrespeito à memória? Liliane Mutti: Como fazer cinema, ainda mais, cinema de arquivo, quando o "inominável" presidia o Brasil? Esse filme atravessou anos difíceis e indescritíveis para a cultura em geral e, no caso do filme da Miúcha, a Cinemateca - grande fonte de pesquisa para o filme -, esteve em chamas. Isso nos obrigou a recorrer às instituições internacionais como o INA (Instituto Nacional do Audiovisual) da França e à coprodução internacional. Hoje, a gente comemora a retomada da valorização da cultura, das artes, dos espaços de memória e de pesquisa, que estão sendo cuidados de forma adequada, entre eles: a Cinemateca Brasileira, a Casa de Rui Barbosa, as bibliotecas e arquivos, que têm gestores sérios e com compromisso com as políticas culturais, a memória e identidade do povo brasileiro. Esse novo posicionamento e atenção aos nossos arquivos são fundamentais para a nova safra de filmes brasileiros do por vir. Estou muito otimista para 2024 e em breve voltar a filmar.

Daniel Zarvos: O desafio persiste em todas as tentativas de romper com as narrativas dominadas ditadas por um determinado poder que insiste em ditar e controlar a nossa história. Passamos dois anos para recuperar as imagens feitas por Luiz Bonfá, e que foram presente de casamento para Miúcha. As imagens inéditas em 16mm e Super 8, por exemplo... apenas com a intervenção direta da irmã da Miúcha e ex-ministra da Cultura, Ana de Hollanda, nós conseguimos que elas fossem devolvidas para a família, assim como o Super-8 feito pelo Chico Buarque em Nova Jersey, nos anos 1960, filmado na casa de João e Miúcha.

Liliane premiada no festival lisboeta - Foto: Div. IndieLisboa

Que papel Miúcha ocupa no cenário criativo da MPB? Daniel Zarvos: Talvez sem Miúcha não teríamos João. Ele provavelmente teria se perdido, teria, com certeza, subido menos ao palco e, não fosse Miúcha, só provavelmente iríamos saber dele pelo Charles Gavin. A história é nefasta. Miúcha, cuidou, alimentou e comeu João. Cuspido e reinventado, por ela e por ele: juntos, e é este João que vai fazer o disco dos anos 70, como o disco "Branco" e o disco gravado no México. Miúcha está em todas letras, canções, presente e nem sempre creditada. No filme, vimos e escutamos isto, presente em seus diários e gravações caseiras do casal.

Liliane Mutti: Ela foi (e é) a bruxa, a punk da Bossa Nova, aquela que se separou do "gênio", por iniciativa dela, e namorou e viveu uma vida livre. Ela é inspiração e, como Vinicius de Moraes, tem esse nome no plural, Miúcha agregava as pessoas. Ela estava sempre em uma roda de boa música e muitos amigxs. Ela tinha muitas cantoras prediletas. No Brasil, gostava muito da Alaíde Costa e, no filme, vemos que ela transcende a Bossa Nova.

Que dimensões sobre a música brasileira o filme abriu pra vocês? Liliane Mutti: A Bossa Nova é matriz e caldo. Tem jazz na Bossa Nova e tem Bossa Nova no jazz. A música brasileira é antropofágica na sua essência, ela nasce hibridizada. Durante o casamento com João, a Miúcha foi ao show do Pink Floyd e o que mais a chamou atenção foi o surround sound, como a música podia vir dos quatro cantos e atingir todos os sentidos. A Bossa Nova, em certa medida, fazia isso com um violão e a voz. E essa poesia do minimalismo não era uma contradição para Miúcha. Só algo para ela era muito claro, ela não queria ser uma Edith Piaf, como sua mãe sugeriu. Ela estava mais para Turma do Funil. Transbordava festa.

Daniel Zarvos: Fazer este filme foi doloroso. Cada música que está no filme é sentida pela memória, pelos meus tempos de criança quando ficava na casa da minha avó, Thereza Cesário Alvim. Ela é irmã caçula de Maria Amélia (mãe de Miúcha), tia de Miúcha e amiga próxima do casal, de quem João me ligou durante as filmagens do filme para recordar. Cada canção lembra o cheiro do whisky no beijo carinhoso de boa noite e as conversas que ainda não entendia. Cada canção da trilha sonora do filme carrega um imensurável sentimento de saudade, que arrebenta o peito depois de meses passados na sala de montagem. Tudo é música, o resto é ginástica.