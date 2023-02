'Um Lugar Bem Longe Daqui' mas acessível num clique na grade da HBO Max

Kya (Daisy Edgar-Jones) sofre toda a sorte de violências na busca por sua dignidade Foto: Estadão

RODRIGO FONSECA Foi uma injustiça monumental do Oscar 2023 ter ignorado um filme tão preciso (e tão... mas tão rentável) quanto é "Um Lugar Bem Longe Daqui" ("Where The Crawdads Sing"). A receita de US$ 140 milhões fez dele um farol para rumos que a indústria audiovisual perdeu ao lidar com filmes afetuosos, mas de pequeno orçamento, sem chamarizes estrelares. A dramaturgia é sua força. Se você perdeu essa joia em circuito, vai lá na HBO Max aplaudi-lo, e chorar com ele. Pranto não lhe falta. Nem eficiência. Não por acaso, começou sua carreira com projeção no Festival de Locarno, na Suíça. Tudo o que esse filme conquistou consagra um conceito comercial batizado por Hollywood como sleeper. É um termo que se usa para definir longas-metragens que chegam sem muito alarde midiático, mordem uma fatia fiel de público, não a largam e ficam em cartaz... ficam... ficam... sem cansar... mês após mês, somando milhões, sem se deixar abater por concorrentes mais formulaicos. Foi esse o caso, por exemplo, de "Bohemian Rhapsody", uma produção de US$ 52 milhões, fadada ao fracasso, por uma série de crises em suas filmagens, que, à força do legado de Freddie Mercury no Queen, aguentou-se nas telas por cinco meses, faturando US$ 910 milhões. Sem contar os Oscars que papou, incluindo o de Melhor Ator, dado a Rami Malek. Em 2022, o "dorminhoco" (tradução literal do termo sleeper) foi ocupado por "Um Lugar Bem Longe Daqui". É um drama com cara de novela das seis. Um drama cheio de retidão em suas propostas estéticas aparentemente simples no trânsito pelo folhetim. Seu principal chamariz é sua matéria-prima: o romance homônimo de Delia Owens. O livro é um mega-seller, que vendeu dois milhões de exemplares lá fora, e brilha nas livrarias do Brasil, em edição finíssima da Intrínseca. É um romance daqueles de dar porre e grudar o leitor em suas páginas, até percorrendo trilhas perfumadas de lugar comum. A mesma coisa se passa com o filme, vitaminado pela imolação em cena de sua protagonista, Daisy Edgar-Jones, conhecida pela minissérie "Normal People".

Foto: Estadão

Sua versão cinematográfica é uma imponente mistura de melodrama com thriller jurídico - e em trama pautadas pelo empoderamento feminino. E a personagem delineada na prosa de Delia é um primor para se retratar a resiliência, sobretudo sob a direção segura de Olivia Newman. Não por acaso teve vitrine em Locarno, festival que, sob a precisa curadoria de Giona A. Nazzaro, passou a valorizar a presença de cinema de gênero. Após uma arrancada tensa, de perseguição, a realizadora de "Minha Primeira Luta" (2018) dá ao enredo pinçado do livro de Delia uma cobertura de açúcar folhetinesca, a fim de equilibrar toda a dor que sua personagem central encara. Sua heroína é uma jovem catadora de mexilhões, Kya (Daisy Edgar-Jones), criada num pântano por um pai violento cujo cinto marca o rosto de seus filhos e de sua mulher. Kya é abandonada gradualmente pela mãe e por seus irmãos, até ver o próprio pai sumir no mapa, quando ainda é criança. Com a ajuda de um casal de comerciantes, Mabel (a ótima Michael Hyatt) e Jumpin' (Sterling Macer Jr.), a garota se vira nos 30, solitária, analfabeta, educada apenas pela Natureza, em sua relação com conchas. Vai aprender a ler com o filho de um pescador, o futuro biólogo Chase (Taylor John Smith), e cria anticorpos à brutalidade do mundo em sua relação com conchas e seres aquáticos à sua volta. Mas, no momento em que vê sua vida avançar, ao se dedicar ao desenho das tais conchas que coleciona, Kya é acusada de assassinato. Tudo indica que ela matou um bad boy local. No desenho investigativo do memorialismo de Olivia Newman, ao dirigir o texto de Delia, Daisy explode na tela com uma vitalidade estonteante em sua atuação, sem derrapar um segundo sequer em caricaturas. Dosa fragilidades e fúria com equilíbrio. David Strathairn é a única voz do elenco que se sobrepõe à dele, no papel de Tom Milton, o dedicado advogado de defesa da moça. A edição joga com a memória, o passado e o presente de maneira sinuosa, criando uma tensão de prender o espectador na poltrona e jogar a chave fora, mesmo que a fotografia de colorido burocrático não ajude muito este sleeper. Que a HBO Max o acolha com o respeito que o filme merece.