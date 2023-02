Um Robin Hood à moda 'Game of Thrones' eleva a temperatura do domingo na Globo

Dublado por Andreas Avancini, Taron Egerton é o novo senhor das matas de Sherwood Foto: Estadão

RODRIGO FONSECA Flechas vão espetar o coração flamejante da "Temperatura Máxima" da TV Globo na hora do almoço de domingo, lá pelas 12h30, com a mais recente versão pop do arqueiro de Sherwood, Robin de Loxley, ladino egresso do folclore anglo-saxônico do século 13 e reinventado pelo ator inglês Taron Egerton em 2018. Dublado no Brasil por um inspirado Andreas Avancini, o astro do musical "Rocketman" (2019) deu às telonas uma releitura cheia de frescor de um personagem surrado pelo excesso de reatualizações no circuito. Mesmo regado a adrenalina, "Robin Hood: A Origem" não faturou o suficiente pro que precisava, apesar de toda a sua excelência, pois custou alto (US$ 100 milhões) e rendeu um tico (US$ 86 milhões mundo afora). Mas, é pra isso que existem as reprises de filmes na TV: pra redimi-los, pra dar a eles uma segunda chance. Lembre-se de que Errol Leslie Thomson Flynn (1909-1959) soltou flechas que cravaram no coração da cinefilia, em 1938, transformando Loxley numa marca registrada da indústria do audiovisual. Mas cada tempo dá um banho de loja diferente no anti-herói que assalta a "mais valia" dos ricos para saciar a fome dos pobres. O visual flamboyant, de peninha na cabeça, de Flynn não cabe nesta era de mil patrulhas ideológicas. Aliás, esse visual já não cabia nos anos 1990, no auge da era ecológica do politicamente correto, quando Kevin Costner fez dele um paladino à moda MTV, em "O Príncipe dos Ladrões" (1991), um filme memorável de Kevin Reynolds - aliás, um dos melhores daquela década. Ridley Scott tentou repaginá-lo, em 2010, fazendo dele um Spartacus. Chegou a abrir o Festival de Cannes daquele ano, com o longa, só que carregou demais em excessos políticos historiográficos. Fora o fato de que Crowe andava em baixa naquela época.

Ben Mendelsohn dá uma perspectiva flamboyant ao xerife de Nottingham, aqui dublado pelo titã Luiz Carlos Persy Foto: Estadão

O que a Globo vai exibir é a versão do cineasta Otto Bathurst, diretor da ótima série de máfia "Peaky Blinders". Ele arriscou uma proposta à moda "Game of Thrones" de Loxley, adaptada com as transformações sociais do Brexit ao retratar as moléstias financeiras do Reino Unido. Com ótimas cenas de ação, Bathurst abre o longa-metragem com uma memorável sequência tipo jogo de tiro ("Doom") nas Cruzadas e, dela em diante, faz uma aventura com viradas contínuas e com evolução moral de seu protagonista, apoiado no carisma ilimitado de Taron Egerton. Só Ben Mendelsohn dá uma perspectiva flamboyant ao xerife de Nottingham brilha mais do que ele, numa afetadíssima recriação do xerife de Nottingham, dublada aqui por Luiz Carlos Persy. Tem clichê demais na montagem. Mas o ritmo feérico da edição abafa o lugar comum. Fora isso, temos Jamie Foxx, que está suntuoso no papel de Yahya, o guerreiro muçulmano que vira uma espécie de mestre, parceiro e amigo de Loxley. Foxx é dublado por Jorge Lucas.

p.s.: Neste sábado e neste domingo, às 20h, a dubladora Miriam Ficher vai falar sobre sua arte de atuar no Instagram, num par de lives. É @miriamficher. O papo promete ser um aulão de uma das vozes mais preciosas de nossa dublagem, famosa por ceder seu gogó a Nicole Kidman e Angelina Jolie. A conversa é uma forma de levantar recursos para uma operação do (igualmente genial) ator em dublagem Ettore Zuim, a voz de Christian Bale na franquia "Batman" (2005-2012). Ettore se encontra hospitalizado. Quem puder contribuir deve acessar o PIX: ettorezuim@gmail.com. Ele super merece, tendo sido aplaudido em várias línguas no evento DC Fandome, em 2020. Estrela nata, dona de uma entonação maviosa, Miriam merece todos os aplausos do país.

p.s.2: Falando de titãs da dublagem, Mário Jorge dá (mais) um show de talento ao emprestar seu carisma GG a Eddie Murphy em "Certas Pessoas" ("You People"), comédia abrasiva mais do que rascante em que o eterno Tira da Pesada é um pai muçulmano carregado de ranço contra a classe média. É um filme de difícil digestão, porém, muito necessário na abertura de novos veios na luta antirracista. A dublagem de Murphy é um assombro de boa.