Um tributo a Bruce Willis na TV

O eterno Duro de Matar é dublado por Leonardo Camillo em "Death Wish", de Eli Roth

Rodrigo Fonseca Numa peleja diária com a afasia, que o afastou dos sets, Bruce Wilis vai ganhar os holofotes deste "Domingo Maior", na TV Globo: à 0h20, a emissora exibe a versão anos 2010 de "Desejo de Matar". A voz de Leonardo Camilo sai da boca do eterno duro de matar na versão brasileira do longa-metragem. Trata-se de um remake feito pelo diretor Eli Roth (o Urso Judeu de "Bastardos Inglórios") do "Death Wish" original, de 1974, com Charles Bronson (1921-2003). À época de sua estreia rolou uma polêmica forte contra essa produção de US$ 30 milhões cuja bilheteria beirou US$ 50 milhões. Seu roteiro suege um tratado do rancor inerente à Era Trump, com sangue fresco espirrando por todo lado. Seu herói é o médico transformado em vigilante Paul Kersey. No original, era um arquiteto. Por conta de sua tonalidade fascista, na defesa de que "bandido bom é bandido morto", o longa original nunca é enquadrado entre os grandes exercícios de representação das transformações sociais feitos pelo cinema americano dos anos 1970 - época na qual esta produção de US$ 3 milhões rendeu US$ 22 milhões na venda de ingressos. Embora haja um hype vintage em torno de seu astro, Bronson, o filme de 74 nunca alcançou o mesmo prestígio do que outros thrillers do mesmo período. E o diretor desta pérola hiperrealista sobre justiçamentos, o inglês Michael Winner (1935-2013), tampouco é lembrado como deveria, visto o quão virtuoso era na elaboração de planos. Naquele momento do que se chamava Geração Easy Rider (referência à leva de jovens responsáveis por uma renovação de linguagem e de narrativa das telas dos EUA a partir do engajamento político e do desafio aos tabus morais), Coppola, Scorsese, De Palma, Bob Rafelson, Jerry Schatzberg, George Lucas e Spielberg encarnavam o ethos transgressor de seu tempo, apostando à esquerda dos signos de americanidade. Já Winner era uma espécie de signo de contrarreforma, de aposta no conservadorismo. Esse debate sobre a reação conservadora de Hollywood retornou no fim do governo Trump. Não por acaso foi escolhido Willis, ator que ofereceu US$ 1 milhão como recompensa a quem lhe trouxesse a cabeça de Osama Bin Laden nos tempos do 11 de Setembro. O trabalho de Roth é impecável na construção de suspense e Willis faz o que pode para complexificar a figura de Kersey.