Uma comédia hollywoodiana com C

Maddie (Jennifer Lawrence) e Percy (Andrew Barth Feldman) vivem um quase romance em "Que Horas Eu Te Pego?" ("No Hard Feelings"), uma comédia apimentada, abusada e sem medo de "cancelamentos" - Fotos: © 2023 CTMG, Inc

RODRIGO FONSECA É libertador ver um filme como "Que Horas Eu Te Pego?" ("No Hard Feelings") num tempo de tantos AITs (aparelhos ideológicos) como os de hoje. Jennifer Lawrence está sublime em cena em seu esforço de resgatar a incorreção política dos anos 1980, tipo "Porky's", sob a frenética direção de Gene Stupnitsky, roteirista do seminal "Professora Sem Classe" (2011), que virou cult. Este novo trabalho da oscarizada estrela de "O Lado Bom Da Vida" (que lhe rendeu uma estatueta, há dez anos) tem tudo para ser cultuado também. Ele nos oferece uma reeducação do olhar, uma visão crítica do que anda acontecendo com a gargalhada no audiovisual. Por conta da névoa do politicamente correto que sufocou as veias da comédia americana depois de "Ted" (2012), Hollwood perdeu a manha das comédias populares, diminuindo até sua margem de RomComs, o filão romântico do setor, com Julia Roberts, Meg Ryan & cia. Até Adam Sandler - que de "O Rei da Água", de 1998, a "Esposa de Mentirinha", de 2011 - emplacava US$ 100 milhões por filme lançado em circuito, abandonou as salas exibidoras e migrou pra Netflix. Iniciado em 2005, pós-"Se Eu Fosse Você", o êxito contínuo de neochanchadas no Brasil (com destaque pra "Até Que a Sorte Nos Separe") e dos imperdíveis filmes da trilogia "Minha Mãe É Uma Peça" (2013-2019), com Paulo Gustavo (1978-2021), levam muito a gente a acreditar que está tudo muito bem com o riso nas telonas. Mas não está, nadinha. Até os blockbusters cômicos brasileiros sofreram um baque com a pandemia, sendo "Tô Ryca! 2", com a ótima Samantha Schmütz, uma das poucas exceções de êxito, pós covid-19. Este ano, temos "Farofeiros 2" e em 2024 o esperado "Mallandro: O Errado Que Deu Certo". Mas são dois filmes que não chegam às telas como certezas inquestionáveis de milhões e, sim, como apostas de peso, como potenciais vetores de rearranjo de um mercado que se perdeu, sob a tosse (e as mortes) provocada pelo coronavírus. Que performem bem... muito bem. A gente precisa. Hollywood, no mesmo compasso, agora se vê diante de uma comediaça, capaz de rearrumar um vácuo que um dia teve "Se Beber, Não Case" (2019). Sem medo algum do "cancelamento", o maior câncer cultural da contemporaneidade, "Que Horas Eu Te Pego?" segue o estilo das tramas bem-humoradas e nada pudicas do cinemão dos anos 1980, tipo "Namorada de Aluguel" (1987) e "Quase Igual Aos Outros" (1985). Não por acaso, o astro de "Curtindo a Vida Adoidado" (1986), Matthew Broderick, o eterno Ferris Bueller, está em cena. Ele vive um ricaço que contrata a motorista de Über Maddie (Jennifer, em sua atuação mais corajosa e divertida) para namorar um moleque nerd solitário e sem amigos, Percy (Andrew Barth Feldman). Maddie tem 32. Percy, 19. Mas ela recebe uma oferta irrecusável: vai ganhar um carro se desvirginar Percy. Com o carango, ela poderá quitar dívidas de hipoteca que tem. Apimentadas sequências de nudez e palavrões a granel fazem do longa um óvni num seu povoado de chatices. A recepção ao novo trabalho de Jennifer, nos EUA, ainda que controversa, sugere êxito popular, algo de que a comédia há muito tempo carece. VALE LEMBRAR: o maior sucesso brasileiro de 2023, "Desapega!", de Hsu Chien, com Maisa e Glória Pires, é uma comédia. Seu diretor volta ao circuito com "Um Dia Cinco Estrelas", com Estevam Nabote e Nany People.