Valeria Bruni Tedeschi revê memórias da arte de atuar

Estrela assídua de filmes franceses e italianos, a atriz Valeria Bruni Tedeschi se firma como realizadora com "Les Amandiers"

RODRIGO FONSECA Onipresente nas telas da Europa como atriz, a um passo de voltar às salas de projeção com "Te L'Avevo Detto", Valeria Bruni Tedeschi mantém uma carreira paralela como diretora, na França, que começou a 20 anos e se torna cada vez mais ativa. Filmes cheios de leveza como "Um Castelo na Itália" (2013) e "A Casa de Veraneio" (2018) dão o tom de sua trajetoria por trás das câmeras, hoje em destaque em Paris, no fórum Rendez-Vous Avec Le Cinéma Français. O evento mantido pela Unifrance - instituição do Ministério da Cultura da França - para promover a produção audiovisual do Velho Mundo põe em destaque o mais recente trabalho de Valeria como realizadora: o drama "Les Amandiers". É um retrato de época construído a partir das experiências pessoais da diretora em seu tempo de estudante de artes dramáticas. "O mundo é repleto de violências nas mais variadas situações, o que abre precedente para processos violentos na prática artística. Em nossa juventude, as experiências brutas soam ainda mais fortes, constitutivas", afirma Valeria ao P de Pop.

Indicado à Palma de Ouro do últiml Festival de Cannes, em maio, "Les Amandiers" (também chamado "Forever Young") viaja no tempo até o final da década de 1980. Nessa época, Valeria foi aluna do curso de atuação criado pelo diretor Patrice Chéreau (1945-2013), ganhador do Urso de Ouro de 2001 por "Intimidade". Na trama de perfumes autobiográficos, uma trupe de jovens de 20 anos - Stella, Victor, Adèle e Etienne - presta o exame para a escola, no Théâtre des Amandiers em Nanterre, e passam pelo intenso método de ensino de Chéreau. Louis Garrel é quem interpreta o cineasta e professor. "A solidão é a base do meu trabalho como atriz, pois é no estado de maior conexão interno que eu encontro qual é a temperatura existencial precisa que as minhas personagens exigem. É também um tema que levo para a direção. É o instante em que estamos mais íntimos com nossa dor e com nossa poesia", diz Valeria. "O maior desafia desse projeto foi escrever a figura de Chéreau, que foi tão importante pra mim, de modo a encontrar a dose certa de aspereza, e também de doçura, para traduzir suas aulas". Em sua edição número 25, o Rendez-Vous segue até terça-feira.