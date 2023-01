Vencedora da Copa, a Argentina brilha no gramado dos streamings

"Samy y Yo" traz Angie Cepeda e Ricardo Darín em atuações hilárias

RODRIGO FONSECA Com a vitória da Argentina sobre a França, por pênaltis, no encerramento da cópia do Catar, há uma corrida pelos filmes de nuestros hermanos nos streamings. O sucesso de "Argentina, 1985", com Ricardo Darín, indicado ao Globo de Ouro de Melhor Filme de Língua Não Inglesa, só fez aumentar com a vitória de Lionel Messi nos gramados. Mas há uma leva de outras atrações argentinas a serem conferidas nas plataformas. Confira:

"TERMINAL NORTE", de Lucrecia Martel: Cinco anos depois de "Zama" (2017), a aclamada diretora argentina regressou ao circuito dos festivais de cinema, via Berlim, com um curta sobre um grupo de mulheres - todas artistas, de diferentes áreas - que se reúnem para cantar, bailar e trocar histórias sobre suas vidas, e conversar sobre reinvenções. São 37 poéticos minutos de um documentário que tem a cantora Julieta Laso guiando um cerimonial de tom memorialista cerca da sororidade. Onde ver: MUBI.

SAMY Y YO (2002), de Eduardo Milewicz: Um dos principais preparadores de elenco em atividade no Brasil, autor do seminal livro "Quando Acende a Câmera - Qualidade da Atuação Contemporânea", filmou esta deliciosa comédia romântica em sua Argentina natal. Esbanjando carisma, Ricardo Darín vive um roteirista de TV que sonha ser escritor de prestígio. Pena diariamente com as pressões da televisão e com os faniquitos de sua mãe (Henny Trayles). Mas a chegada da produtora Mary (Angie Cepeda) vai tirar sua rotina do eixo, pois ela enxerga em Samy um potencial astro de reality show. Onde ver: Amazon Prime

"A RAINHA DO MEDO" ("La Reina Del Miedo", 2018), de Valeria Bertuccelli e Fabiana Tiscornia: Às vésperas de completar 50 anos, uma das atrizes mais populares da Argentina, Valeria Bertuccelli (de "Chuva"), estreia na direção com um drama sobre o surto de uma estrela às vésperas de subir aos palcos com um monólogo. O filme rendeu a ela e à sua codiretora o Prêmio Especial do Júri do Festival de Sundance. Onde ver: Star +

"ACUSADA" ("Acusada"), de Gonzalo Tobal: Indicado ao Leão de Ouro de Veneza e ao troféu Coral do Festival de Havana, este drama judicial confirma a potência da dramaturgia argentina na escrita de roteiro. Uma jovem estudante, Dolores (Lali Espósito), é a única acusada do assassinato brutal de sua melhor amiga, um caso que é excessivamente relatado pela mídia. Encurralada pelas evidências, ela deve enfrentar suas próprias dúvidas sobre o que realmente aconteceu. Onde ver: HBO Max

"GRANIZO", de Marcos Carnevale: Craque na dramaturgia, o cinema argentino faz jus à sua vocação para comédias de costumes com esta ácida reflexão sobre a mídia e a cultura das celebridades, protagonizada pelo astro de "O Clã" (2015): Guillermo Francella. Dublado aqui por Armando Turaboschi, ele encarna um popstar da previsão do tempo que vira alvo de um "cancelamento" depois que não consegue prever uma terrível tempestade. A fim de se reinventar, esse meteorologista volta para sua cidade natal e inicia uma jornada de autodescoberta. Onde ver: Netflix.

A CORDILHEIRA ("La Cordillera", 2017), de Santiago Mitre: Realizador de "Argentina, 1985", o diretor de "Paulina" (2015) uniu forças Darín para narrar um conclave de presidentes da América Latina nos Andes, para debater o futuro de uma petroleira. O líder brasileiro é vivido por Leonardo Franco. Christian Slater entra em cena como um lobista dos EUA. Sua montagem esbanja tensão. Onde ver: HBO Max

A IRA DE DEUS ("La Ira de Dios", 2020), de Sebastián Schindel: Mais um gol de nuestros Hermanos argentinos no streaming. Um desempenho impecável do ator Diego Peretti eleva a temperatura e a pressão deste thriller construído a partir do romance de Guillermo Martínez. Convencida de que um famoso escritor está por trás das perdas trágicas que sofreu, uma jovem pede a ajuda de um jornalista para revelar a verdade. Onde ver: Netflix

p.s.: Vai ter longa argentino no Festival de Roterdã (25 de janeiro a 5 de fevereiro), na Holanda: "La Sudestada", de Daniel Casabé e Edgardo Dieleke, na seção Big Screen Competition. Na trama, um detetive particular de Buenos Aires é contratado para investigar segredos de uma bailarina expert em dança experimental.