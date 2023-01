Vilma Melo deixa encantados os olhares de quem vê Mãe de Santo no Laura Alvim

Vilma Melo condensa múltiplas formas de se lutar contra o racismo no ncessário "Mãe de Santo", em cartaz no Laura Alvim

Rodrigo Fonseca Bombando na streaminguesfera, no batuque de "Encantado's" (o atual acerto do Globoplay), no papel de Olímpia, Vilma Melo vem transformando o palco do Laura Alvim, em Ipanema, no RJ, na arena para uma jira ancestral, em que exorciza espectros ancestrais da segregação, numa composição de múltiplas personagens arregimentadas sob a metafísica da resiliência feminina. O monólogo "Mãe de Santo" oferece à atriz - em estado de graça em cena - chance de testar as máscaras milenares do teatro, ao mesmo tempo em que se capilariza entre cânticos de evocação (por exemplo, a Oxalá). Vê-se ainda um divertido digressionismo, no qual Vilma apela várias e irônicas vezes pro dispositivo "isso é o que eu gostaria de ter dito", abrindo hipóteses de reações nunca realizadas. A narrativa, que encerra temporada esta noite, com apresentação às 19h, foi cerzida (com precisão) pela pena de Renata Mizrahi a partir de vivências da filósofa, escritora e professora Helena Theodoro. Vidas de outras mulheres, entre as quais a própria Vilma, também são acessadas, a fim de que a atriz ponha diferentes vértices do racismo em discussão. O eixo estrutural da narrativa é um colóquio no qual a palestrante entrelaça um mar de relatos sobre vivências de exclusão racial estruturadas sobre a expressão "é de praxe". Sob a direção de Luiz Antônio Pilar (que deu ao cinema brasileiro, este ano, o belo filme "Lima Barreto, ao Terceiro Dia"), o espetáculo finca suas raízes na fineza cênica à força da direção de arte de Clivia Cohen - amplificada por uma instalação de turbantes de Renata Mota - e na iluminação de Anderson Ratto, que projeta a silhueta cheia de som, de fúria e (muitas vezes) de doçura de Vilma nas paredes do Laura Alvim. A atuação dela é vívida, convidando a plateia a refletir sobre a institucionalização da diferença. Idealizado por Vilma e Bruno Mariozz, "Mãe de Santo" faz parte de uma trilogia chamada "Matriarcas", que inclui já "Mãe Baiana", de Thais Pontes e Renata Andrade, roteiristas que estão agitando a cena audiovisual no país.