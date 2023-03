Volta de 'Luther' dá bossa aos streamings

Idris Elba retoma o papel do detetive John Luther numa investigação sobre um assassino cheio de vaidade - Fotos: John Wilson/Netflix/John Wilson/Netflix - © 2023 Netflix, Inc.

RODRIGO FONSECA Sabe qual é a boa do momento na Netflix? "Luther: O Cair da Noite" ("Luther: The Fallen Sun"). Um thriller de suspense avassalador que resgata o personagem imortalizado na TV inglesa por Idris(sa Akuna) Elba. O ator britânico cujo pai vem de Serra Leoa e a mãe de Gana era um dos nomes mais cotados pra substituir Daniel Craig no posto de novo 007. Na falta de convite oficial pra ser James Bond, ele acabou se associando a uma outra grife heroica do Reino Unido. A série sobre o investigador John Luther foi um dos conteúdos de ficção de maior sucesso da BBC na década da passada. As histórias de como ele se devota à caça a psicopatas, já foram exibidas por aqui em diferentes streamings. Em sua versão longa, Luther vai parar na prisão sob a acusação de corrupção e de abuso de força, armada por um psicopata cheio de vaidade, encarnado por Andy Serkis. As sequências de ação são eletrizantes, sobretudo uma perseguição nos trilhos do metrô. A direção é de Jamie Payne (de "Hospital New Amsterdam" e "Outlander"), que trouxe para o elenco Cynthia Erivo (indicada ao Oscar por "Harriet"). Tem mais coisa boa pra se ver na streaminguesfera este fim de semana? Óbvio. Saca algumas das melhores pedidas:

"De Cierta Manera" Foto: @ICAIC - MUBI

RADIOACTIVE (2019), de Marjane Satrapi: Depois de uma laureada carreira como animadora e quadrinista, a autora da HQ "Persépolis" surpreendeu o cinema com este épico científico de tom feminista sobre os feitos daa química polonesa radicada na França Marie Sk?odowska-Curie (1867-1934). Rosamund Pike tem uma impecável atuação encarnando a cientista e recebeu o prêmio de Melhor Atriz no Festival Barcelona-Sant Jordi por sua atuação, dublada no Brasil por Priscila Amorim. Onde ver: Netflix

30 NOITES COM A MINHA EX ("30 Noches Con Mi Ex", 2022), de Adrián Suar: Dirigido por um dos comediantes de maior prestígio na Argentina, essa comédia romântica foi um fenômeno popular, apoiada no carisma de Pilar Gamboa. Ela e Suar vivem um casal separado há três anos, com uma filha adulta. Ele, Turbo, é um investidor de sucesso na bolsa de valores. Ela, Loba, é cantora. Mas sua vida foi pro beleléu depois que ela passou por surtos esquizofrênicos dos quais não se recuperou. A fim de ajudá-la, sua psiquiatra recomenda que Loba passe um mês morando com Turbo. Mas essa volta dela ao lar gera desastres. Onde ver: Star +

DE CIERTA MANERA (1977), de Sara Gómez: Uma das mais talentosas vozes do cinema cubano dos anos 1960 e 70, famosa por documentários como "Iré a Santiago", Sara morreu aos 31 anos, em decorrência de uma insuficiência respiratória (resultante de sua asma crônica) logo após ter filmado este longa de ficção belíssimo, de tônus feminista. Em Miraflores, o crescente romance entre Mario, um operário de fábrica, e Yolanda, uma professora, esbarra nas radicais diferenças que ambos têm sobre a vida revolucionária. Onde ver: MUBI

MUNDO CÃO (2015), de Marcos Jorge: Uma joia pouco valorizada do garimpo do cineasta paranaense que nos deu "Estômago", em 2007. Babu Santana é Santana, hábil funcionário do Departamento de Controle de Zoonoses - a boa e velha carrocinha - que captura o cachorro bravo de um bandido imparável, Nenê, papel de Lázaro Ramos. Ao saber do que seu passou com sua mascote, o criminoso resolve sequestrar o filho de Santana. Onde ver: GloboplayA VERDADE ("La Verité", 2012), de Hirokazu Kore-Eda: Filme de abertura do Festival de Veneza de 2019, convidado para o evento na esteira da consagração de seu realizador com a Palma de Ouro de 2018, dada a seu "Assunto de Família". Aqui, Kore-Eda dá uma pausa em seu idioma de berço, o Japonês, e investe em sotaques americanos e franceses. Catherine Deneuve brilha em cena no papel de Fabienne, estrela dos palcos e das telas, muito vaidosa, que vai lançar sua autobiografia. Porém, o conteúdo do livro preocupa sua filha, a roteirista Lumir (interpretada por Juliette Binoche), e seu genro, o ator Hank (encarnado por um Ethan Hawke em estado de graça). O medo do casal envolve o tipo de revelação que Fabienne possa fazer em relação a seu pretérito, imperfeito até o tutano. Onde ver: HBO MaxO SUPLENTE ("El Suplente", 2022), de Diego Lerman: Aplaudido no Festival de San Sebastián, este drama é uma ode ao papel resiliente da educação escolar nas lutas do cotinente contra a violência e a intolerância. Na trama, um professor de Literatura, Lucio (Juan Minujín) se esforça para salvar um estudante do universo de violência do tráfico de drogas, assumindo um carma que era de seu pai (Alfredo Castro). Onde ver: Netflix

p.s.: A "Sessão da Tarde" desta quinta-feira é "Uma Razão Para Recomeçar" ("New Life"), às 15h40.