Zagor renova seu público leitor

Loja Mundo Mythos é um dos points que dão notoriedade à fase atual do herói criado na Itália em 1961 - Reproduções: Mythos Editora

RODRIGO FONSECA Guardião da Floresta de Darkwood, que treme ao ouvir seu grito de guerra ("AAHHYAAKK!"), Zagor tem dado pinta na Rua Augusta, atraindo públicos das mais variadas gerações, para as aventuras que a Sergio Bonelli Editore concebe pra ele lá em Milão, na Itália, sempre repletas de perigos, e a Mythos reproduz (com uma qualidade crescente) no Brasil. Criado em 1961 por Guido Nolitta (pseudônimo de Bonelli) e Gallieno Ferri, esse vigilante do Oeste, apelidado de O Espírito da Machadinha, ganhou uma injeção de ânimo considerável em terras brasileiras, com a publicação de um novo leque de histórias e galopa rumo ao posto de best-seller entre nós. Lá na Europa, ele é cultuado na Sérvia e na Croácia. Entre os turcos, seus gibis fazem frente aos concorrentes da indústria de HQs com facilidade. Agora, a julgar pela avaliação de Higor Lopes, livreiro que transformou a loja Mundo Mythos, na região da Consolação (SP), na Galeria Ouro Velho (Augusta, 1371) num dos maiores points culturais de quadrinhos do país, o herói de Ferri e Nolitta volta a mobilizar atenções e fidelizar um público leitor. "Há uns três ou quatro anos, junto com o lançamento de 'Zagor Classics', a Mythos conseguiu trazer o personagem de volta ao formato italiano com sagas mais centradas. O 'Zagor Nova Série' impressiona pela renovação dos traços. Antes, Zagor parecia um Tarzan de roupa. Agora, ele ganha novos contornos", diz Higor, que promove com ardor o variado cardápio da editora paulista, de Conan a Juiz Dredd, sem nunca esquecer pérolas da Bonelli como Dylan Dog e o onipresente caubói Tex, cuja série mais recente envolve tramas sobrenaturais. "Zagor está caminhando para ser um dos nossos maiores sucessos. Seus leitores mais jovens estão na faixa dos 35 anos. Os mais velhos chegam aos 80 anos. Aqui a gente tem bastante leitor mais velho, que acompanha o personagem desde que saía aqui nas editoras Vecchi e Record". Além de HQs, a loja Mundo Mythos hoje vende também canecas decoradas com seus heróis, ampliando para tornar sua clientela mais fiel. "Aqui é a casa do Tex", diz Higor, que badala as edições mensais da Mythos e especiais como o imperdível "Dylan Dog: Almanaque do Pesadelo".

Higor Lopes faz da Mundo Mythos um oásis pra quem curte fumetti, nome dado pelos italianos aos quadrinhos - Foto: Rodrigo Fonseca

Na Europa, a Bonelli não se cansa de inovar e se reinventar, lançando novas revistas mensais e minisséries ainda inéditas por aqui. Em meio às reações contra Vladimir Putin que se espalham pela Europa em reação à violência da Rússia contra as populações ucranianas, a editora lançou, em junho, uma eletrizante série de HQs chamada "K-11", escrita por Matteo Casali, com desenhos de Davide Gianfelice. Seu enredo recria a União Soviética dos anos 1940, a partir da saga de um jovem soldado submetido a uma bateria de experiências científicas em meio à corrida atômica anterior à bomba de Hiroshima. Também vem de lá "Anime di Vetro", baseada no cancioneiro romântico de Roma, Nápoles e arredores. É uma graphic novel da série "Il Commissario Ricciardi", escrita por Claudio Falco e desenhada por Luigi Sinisclalch. Sua trama fala de um amor impossível, que deixa Ricciardi de cara com o crime, em meio à celebração das procissões da Madonna del Carmine.