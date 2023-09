Crises recorrentes de ansiedade foram o motivo que levaram o cantor sertanejo Wesley Safadão, de 35 anos, a anunciar uma pausa na carreira no início deste mês. Em entrevista ao Fantástico, da TV Globo, neste domingo, 10, Safadão contou que enfrenta o problema desde 2018, quando chegou a ser internado, mas só recentemente teve o diagnóstico de transtorno de ansiedade fechado. “Parecia que eu tentava respirar com boca e nariz tapados”, contou o cantor sobre um dos episódios.

No dia 2, Wesley Safadão fez um show em Natal, onde chegou a pedir desculpas ao público por não ter dado o melhor de si na apresentação. Na ocasião, disse que não se sentia muito bem porque estava sem dormir havia alguns dias.

Wesley Safadão interrompeu agenda de shows por problemas de saúde Foto: Reprodução/Instagram/@wesleysafadao

“Com trinta minutos de show, eu já quis me agoniar um pouco”, contou ele sobre a apresentação no Rio Grande do Norte. “Meu Deus, pensei, tenho mais duas horas e meia de show pela frente, e se eu passar mal?”

Segundo ele, era uma sensação que vinha se repetindo nas últimas apresentações. “Tinha medo de perder o controle no palco, de passar mal, de morrer”, disse. “Agora já estou tomando medicamento e conseguindo controlar melhor.”

Safadão contou que a recomendação médica era de parar com as apresentações ou, pelo menos, diminuir. Mas ele tinha decidido não parar. “Já no primeiro dia não consegui dormir, no segundo comecei a me desesperar”, disse ao Fantástico. “Ai resolvi parar.”

No último dia 3, sua equipe anunciou a pausa, mas não deu explicações sobre os problemas que afetavam o cantor:

“Informamos que o cantor Wesley Safadão fará uma pausa na agenda de shows por tempo indeterminado. O artista apresentou problemas de saúde e terá de se afastar dos palcos por orientação médica. Pedimos a compreensão de todos e agradecemos o carinho que sempre tiveram com Wesley. Em breve mais informações sobre agenda de compromissos”.

Ao Fantástico, o cantor contou que deve voltar aos palcos no início do mês que vem. Até lá, ele deve permanecer no haras da família. “Vou voltar no começo do mês, vai dar tudo certo”, afirmou. “Vocês vão ter Safadão ainda por muitos e muitos anos.”